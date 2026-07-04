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5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति से शरीर का शोधन; BHU में आयुर्वेदिक पंचकर्म से अलग थेरेपी

5000 साल पुरानी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से होगा शरीर का शोधन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

काय चिकित्सा विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष प्रो. राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि आईएमएस बीएचयू के आयुर्वेद संकाय में संशोधन थेरेपी से 20 से ज्यादा बीमारियों का उपचार होगा. इसके लिए नई चिकित्सा यूनिट खोली गई है.

पंचकर्म से अलग यह पुरानी पद्धति पहली बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय आयुर्वेद विभाग में लागू की जा रही है. इसे स्पेशल यूनिट के जरिए संचालित करते हुए लगभग 20 से ज्यादा बीमारियों का जटिल इलाज अलग-अलग थेरेपी के जरिए संभव हो पाएगा.

ऐसे में अब यहां तैयार हुए एक स्पेशल यूनिट के जरिए आयुर्वेद के 5000 साल पुराने सिद्धांतों के आधार पर शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालकर दावों को नए सिरे से देकर पुरानी से पुरानी बीमारी को जड़ से खत्म करने का काम शुरू होगा.

वाराणसी: आयुर्वेद की ताकत अब हर कोई पहचानने लगा है. 2020 में कोरोना के आने के बाद आयुर्वेद के प्रति लोगों का झुकाव भी बहुत ज्यादा हुआ है. इसके कारण आयुर्वेदिक अस्पतालों में भीड़ देखने को मिल रही है. काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग में तो भीड़ इस कदर है, कि यहां पर इलाज करवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है.

ओपीडी के समय में ही इसका संचालन होगा. इस यूनिट में गठिया, श्वास रोग, सोरायसिस, लकवा, साइटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ऑस्टियोअर्थराइटिस, डिस्क स्लिप सहित अन्य बीमारियों से परेशान मरीज अपना नई विधि से उपचार करवा सकेंगे.

बीएचयू में आयुर्वेद संकाय में काय चिकित्सा विभाग सहित अन्य विभागों की ओपीडी चलती है. इसमें हर दिन बड़ी संख्या में मरीज सेवाओं का लाभ ले रहे हैं. इस बीच ओपीडी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर संशोधन चिकित्सा यूनिट की शुरुआत हुई थी.

यह है संशोधन थेरेपी

स्नेहन: पेट संबंधी बीमारी, गठिया के लिए शरीर पर तेल की मालिश करने के साथ ही कुछ मामलों में तेल, घी पिलाया जाता है.

पेट संबंधी बीमारी, गठिया के लिए शरीर पर तेल की मालिश करने के साथ ही कुछ मामलों में तेल, घी पिलाया जाता है. स्वेदन: शरीर की सिकाई कराना

शरीर की सिकाई कराना वमन: पेट, सांस की बीमारी, सोराइसिस के लिए मरीज को उल्टी करवाकर उपचार करना

पेट, सांस की बीमारी, सोराइसिस के लिए मरीज को उल्टी करवाकर उपचार करना विरेचन: शरीर से अतिरिक्त पित्त दोष और टॉक्सिंस को बाहर निकालने की प्रक्रिया, यह लिवर, आंत संबंधी समस्या में दिया जाता है.

शरीर से अतिरिक्त पित्त दोष और टॉक्सिंस को बाहर निकालने की प्रक्रिया, यह लिवर, आंत संबंधी समस्या में दिया जाता है. नस्य: नाक में तेल डालना, इससे सिर, गला, मस्तिष्क संबंधी विकारों को दूर करता है.

प्रो. प्रसाद का कहना है कि आयुर्वेद में माना गया है कि अगर कोई बीमारी हो तो यह माना जाता है कि शरीर में अशुद्धियां होती हैं. इसको जब तक शरीर से निकाला न जाए, तब तक दवा असर नहीं करेगी. उन्होंने बताया कि संशोधन थेरेपी में चिकित्सा आयुर्वेद ग्रंथों में वर्णित स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, वस्ति, ग्रीवा वस्ति, कटी वस्ति, शिरोवस्ति, शिरोधारा, नस्य आदि विधियों से मरीजों का उपचार किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि यह थैरेपी बहुत पुरानी है. हमारे यहां पंचकर्म का एक अलग विभाग है, लेकिन वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है. पूर्वांचल के अलावा बिहार, झारखंड और कई जगह से बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं. वहां वेटिंग की स्थिति बहुत ज्यादा है और छोटी-छोटी थेरेपी के लिए हमें पंचकर्म पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब हम यहां पंचकर्म से अलग 10 से भी ज्यादा तरह की थेरेपी करके मरीजों का इलाज कर सकेंगे. इसका फायदा यह होगा कि पंचकर्म पर लोड भी काम होगा और मरीजों को जल्दी बेहतर चिकित्सा मिल सकेगी.

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