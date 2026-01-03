ETV Bharat / state

ठंड में गठिया के मरीज दर्द से कैसे पाएं आराम, एक्सपर्ट से जानिए कैसे रखें अपना ख्याल?

डॉक्टरों ने बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और पुरानी चोट वाले मरीजों को ठंड सबसे अधिक प्रभावित करती है.

Photo Credit; ETV Bharat
गिरते पारे के साथ बढ़ी गठिया मरीजों की समस्याएं (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : January 3, 2026 at 7:39 PM IST

लखनऊ: सर्दियां अपने साथ कई सारी समस्याएं लेके आती हैं, खासकर जोड़ों में दर्द और गठिया से पीड़ित मरीजों की दिक्कतें बढ़ने लगती हैं. आइए जानते हैं ऐसे में किन चीजों का खासा ख्याल रखना जरूरी, इससे बचने के लिए क्या करें और क्या न करें?

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में जोड़ों के मरीजों की संख्या 25 प्रतिशत तक बढ़ गई है. ऑर्थोपिडिक डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट डॉ. कुमार शांतनु ने बताया कि ओपीडी में रोज 400 मरीज जाते हैं. जिसमें से आधे से अधिक जोड़ों के मरीज होते हैं. उन्होंने बताया कि जहां पहले 150 जोड़ों के मरीज आते थे, अब इनकी संख्या बढ़कर करीब 250 तक हो गई है.

उन्होंने बताया कि तापमान गिरने के साथ हड्डियों और जोड़ों में जकड़न, सूजन और दर्द बढ़ जाता है. हड्डी रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार का कहना है कि ज्यादातर मरीज शुरुआत में में गर्म तेल, पट्टी या घरेलू नुस्खों से राहत पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असर न होने पर अस्पताल पहुंचते हैं. उन्होंने बताया कि ठंड का असर गठिया रोगियों पर अधिक पड़ता है और आने वाले दिनों में ऐसे मरीजों की संख्या और बढ़ेगी.

ठंड में क्यों बढ़ती है जोड़ों की समस्याएं? डॉ. शांतनु ने बताया कि सर्द मौसम में शरीर का तापमान गिरते ही नसें सिकुड़ने लगती हैं, जिससे रक्त संचार धीमा पड़ जाता है. गठिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस और पुरानी चोट वाले मरीजों को ठंड सबसे अधिक प्रभावित करती है. तापमान कम होने पर जोड़ के लुब्रिकेंट्स घट जाते हैं, जिससे घर्षण बढ़ता है और दर्द तेज महसूस होता है. तापमान कम होने पर बोन-जॉइंट गैप और कार्टिलेज पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे दर्द की तीव्रता दोगुनी महसूस होती है. गठिया के कुछ मरीजों में ठंड के कारण सुन्नपन और हल्की सूजन भी देखने को मिलती है. खासकर बुजुर्ग, डायबीटीज, मोटापे और विटामिन-डी की कमी वाले मरीज ज्यादा प्रभावित होते हैं.
क्या न करें-
  • बिना जांच के पेन किलर बार-बार न लें.
  • जोड़ पर अत्यधिक कपड़े बांधकर दबाव न डालें.
  • दर्द बढ़ने पर चलना या भारी वजन उठाना टालें.
  • लंबे समय तक ठंड में रहने से बचें.

    ठंड में होती हैं ये समस्याएं-
  • घुटने और कमर में तेज दर्द होना.
  • रक्त संचार धीमा होने से सुन्नपन होना.
  • गठिया का दर्द बढ़ जाता है.
  • जोड़ों में जकड़न और सूजन होना.
  • पुरानी चोटों का दर्द उभरता है.
  • मासपेशियों में खिंचाव और अकड़न.


कैसे करें बचाव?

  • शरीर को गरम रखें.
  • खासकर घुटने और कमर को ढक कर रखें.
  • हल्की-फुल्की एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग नियमित करें.
  • गर्म पानी से सिकाई (हॉट फोमेंटेशन) करें.
  • विटामिन-डी और कैल्शियम का स्तर जांचते रहें.
  • लंबे समय तक एक ही मुद्रा में न बैठे.

दर्द बढ़ने पर ऐसे करें घरेलू उपाय-

  • नुस्खों पर निर्भर रहने के बजाय समय पर डॉक्टर को दिखाएं.
  • जरूरत के अनुसार पेन रिलीफ दवाएं और एंटी-इंफ्लेमेटरी दवाएं डॉक्टर की सलाह पर लें.
  • अल्ट्रासाउंड थेरपी, IFT या वॉर्म थेरपी काफी लाभ देती है.
  • गठिया की पुरानी तकलीफ है, तो मौसम बदलते ही नियमित दवाओ का सेवन जारी रखना चाहिए.
  • दर्द बढ़ने पर ठंडी सतह से बचे और पूरी तरह आराम न करें, हल्की मूवमेंट जारी रखें.

