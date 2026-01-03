ETV Bharat / state

ठंड में गठिया के मरीज दर्द से कैसे पाएं आराम, एक्सपर्ट से जानिए कैसे रखें अपना ख्याल?

लखनऊ: सर्दियां अपने साथ कई सारी समस्याएं लेके आती हैं, खासकर जोड़ों में दर्द और गठिया से पीड़ित मरीजों की दिक्कतें बढ़ने लगती हैं. आइए जानते हैं ऐसे में किन चीजों का खासा ख्याल रखना जरूरी, इससे बचने के लिए क्या करें और क्या न करें?

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में जोड़ों के मरीजों की संख्या 25 प्रतिशत तक बढ़ गई है. ऑर्थोपिडिक डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट डॉ. कुमार शांतनु ने बताया कि ओपीडी में रोज 400 मरीज जाते हैं. जिसमें से आधे से अधिक जोड़ों के मरीज होते हैं. उन्होंने बताया कि जहां पहले 150 जोड़ों के मरीज आते थे, अब इनकी संख्या बढ़कर करीब 250 तक हो गई है.



उन्होंने बताया कि तापमान गिरने के साथ हड्डियों और जोड़ों में जकड़न, सूजन और दर्द बढ़ जाता है. हड्डी रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार का कहना है कि ज्यादातर मरीज शुरुआत में में गर्म तेल, पट्टी या घरेलू नुस्खों से राहत पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असर न होने पर अस्पताल पहुंचते हैं. उन्होंने बताया कि ठंड का असर गठिया रोगियों पर अधिक पड़ता है और आने वाले दिनों में ऐसे मरीजों की संख्या और बढ़ेगी.