धमतरी में नहावन कार्यक्रम के दौरान हादसा, रामसागर तालाब में डूबे युवक का मिला शव, 2 दिन चला रेस्क्यू ऑपरेशन
नगर सैनिक और गोताखोरों की टीम पिछले 48 घंटों से लापता युवक की तलाश कर रही थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 31, 2026 at 4:37 PM IST
धमतरी: शुक्रवार को कुरुद नगर में नहावन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. आयोजन के दौरान जलांजलि देने के लिए तालाब में उतरे युवक की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई. युवक का शव आज रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला. पिछले 2 दिनों से नगर सैनिक और गोताखोरों की टीम लगातार युवक की तलाश में जुटी थी.
48 घंटे बाद मिला शव
परिजनों के मुताबिक कुरुद थाना क्षेत्र के रामसागर तालाब में शनिवार को नहावन कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में शामिल होने ग्राम उमरदा निवासी संतोष कंवर अपने रिश्तेदार के घर आया हुआ था. नहावन कार्यक्रम के दौरान वह अन्य लोगों के साथ तालाब में जलांजलि देने के लिए उतरा. बताया जा रहा है कि इस दौरान वह नहाते-नहाते तालाब के गहरे हिस्से में पहुंच गया और अचानक पानी में डूबने लगा. मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते वह पानी के भीतर समा गया.
कुछ देर तक युवक के बाहर आने का इंतजार लोग करते रहे, लेकिन जब वह दिखाई नहीं दिया तो परिजनों और रिश्तेदारों में अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी गई और तत्काल पुलिस को सूचना पहुंचाई गई.
रामसागर तालाब में डूबने से गई जान
सूचना मिलते ही कुरुद पुलिस मौके पर पहुंची और नगर सैनिक के गोताखोरों को बुलाया गया. गोताखोरों की टीम ने कई घंटों तक तालाब में युवक की तलाश की. देर शाम तक लगातार रेस्क्यू अभियान चलता रहा, लेकिन अंधेरा बढ़ने और रोशनी कम होने के कारण खोज अभियान को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा. युवक का कोई सुराग नहीं मिलने से परिजन पूरी रात चिंता और बेचैनी में रहे. रविवार सुबह नगर सैनिक के गोताखोरों की टीम एक बार फिर तालाब पहुंची और सघन तलाशी अभियान शुरू किया. कई घंटे तक पानी के भीतर खोजबीन करने के बाद आखिरकार युवक का शव तालाब से खोज निकाला गया. शव मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई.
मृतक राज मिस्त्री का काम करता था
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. प्रारंभिक जांच में मौत का कारण डूबना बताया जा रहा है. पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई कर रही है. बताया जा रहा है कि मृतक संतोष कंवर राजमिस्त्री का कार्य करता था और परिवार का भरण-पोषण करता था.
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