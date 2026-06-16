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बाजपुर में युवक का शव मिलने से मची सनसनी, मौत के कारणों की जांच में जुटी पुलिस

रुद्रपुर: जिले के बाजपुर क्षेत्र में उस समय सनसनी मच गया, जब ग्राम बरहैनी हुलशन गंज के पास एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला. सुबह ग्रामीणों की नजर शव पर पड़ते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. युवक की पहचान और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस हर पहलू से मामले की पड़ताल कर रही है.

ग्रामीणों द्वारा मामले की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई शुरू कर दी. साथ ही आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ कर घटना के संबंध में जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक की पहचान को लेकर पुलिस और स्थानीय लोग प्रयास कर रहे हैं. हालांकि समाचार लिखे जाने तक युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी थी. शव मिलने की परिस्थितियों को लेकर ग्रामीणों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं.

किसी अनहोनी की आशंका को लेकर लोग चिंतित नजर आए. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भय और चिंता का वातावरण बना हुआ है. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी है. घटनास्थल के आसपास मौजूद संभावित साक्ष्यों को एकत्र किया जा रहा है ताकि घटना के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाया जा सके. पुलिस यह भी जानने का प्रयास कर रही है कि युवक यहां कैसे पहुंचा और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई. बाजपुर के क्षेत्राधिकारी (सीओ) अखिलेश कुमार ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि युवक की मौत के कारणों के बारे में फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है.