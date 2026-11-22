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सुरई वन क्षेत्र में युवक का क्षत-विक्षत शव मिलने से हड़कंप, पास में मिले बाघ के पगचिह्न

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

खटीमा: सुरई वन क्षेत्र में एक अज्ञात युवक का क्षत-विक्षत शव मिलने से हड़कंप मच गया. सुबह गश्त के दौरान वन कर्मियों को शव के पास बाघ के पगचिह्न मिले. प्रथम दृष्टया में जंगली जानवर के हमले में युवक की मौत की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल पुलिस और वन विभाग मृतक की शिनाख्त करने में जुटे हैं. वहीं सुरक्षा के मद्देनजर जंगल में गश्त बढ़ाने के साथ आम लोगों को वन क्षेत्र में न जाने की चेतावनी दी जा रही है.

खटीमा के सुरई वन क्षेत्र में एक अज्ञात युवक का शव मिला. सुबह जंगल में गश्त कर रही वन विभाग की टीम को युवक का क्षत-विक्षत शव मिलने से वन विभाग और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. घटनास्थल के आसपास बाघ के पगचिह्न मिलने के बाद प्रारंभिक तौर पर युवक की मौत बाघ के हमले से होने की आशंका जताई जा रही है. मौके पर सुरई बीट संख्या-05 के पास कर्मचारियों को जंगल में खून के धब्बे और एक जोड़ी चप्पल दिखाई दी. मौके से 90 नेपाली रुपये भी बरामद हुए.