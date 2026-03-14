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देर रात घर नहीं लौटा, सुबह खेत से मिली युवक की लाश, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप

मुजफ्फरपुर में युवक का शव खेत से बरामद. परिजनों ने गले पर निशान देख हत्या का आरोप लगाया. पढ़ें पूरी खबर-

MURDER IN MUZAFFARPUR
मुजफ्फरपुर में युवक की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 14, 2026 at 4:43 PM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत पताही मोहम्मदपुर गांव में एक सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. एक युवक का शव खेत में मिला है. ग्रामीणों की भीड़ जुटने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. मृतक की पहचान पताही निवासी पुतुल उर्फ शशिभूषण कुमार (32) के रूप में हुई है.

रात में घर नहीं लौटा, सुबह मिला शव: परिजनों के अनुसार, बीती रात पुतुल से उनकी आखिरी बात हुई थी, लेकिन वह देर रात तक घर नहीं लौटा. परिवार ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. शनिवार को घर से लगभग एक किलोमीटर दूर खेत में उसका शव बरामद हुआ. परिजनों ने बताया कि शव के गले पर निशान थे, जिससे उन्हें हत्या की आशंका हुई. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सुनियोजित हत्या है और तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है.

मुजफ्फरपुर में युवक का मिला शव (ETV Bharat)

पैसे के विवाद में हत्या की आशंका: परिजनों ने दावा किया कि पुतुल पर 2 लाख रुपये का कर्ज था और लगातार धमकियां मिल रही थीं. पैसे के लेन-देन के विवाद में यह वारदात अंजाम दी गई हो सकती है. परिवार का कहना है कि मृतक को धमकाने वाले कुछ लोगों पर शक है. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है.

"बीती रात उनकी आखिरी बार उससे बात हुई थी. इसके बाद वह देर रात तक घर नहीं लौटा. काफी खोजबीन के बाद शनिवार को घर से कुछ दूरी पर उसका शव बरामद हुआ."-परिजन

पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजा: सदर थानाध्यक्ष अश्मित कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. शव की पहचान कर ली गई है और इसे कब्जे में लेकर एसकेएमसीएच भेज दिया गया है, जहां पोस्टमार्टम होगा. जांच के लिए एफएसएल (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) और डॉग स्क्वॉड की टीम बुलाई गई है. घटनास्थल की बारीकी से जांच की जा रही है.

"सूचना मिलने पर पुलिस ने एक शव बरामद किया है. मृतक की पहचान कर ली गई है. घटनास्थल की जांच के लिए एफएसएल और डॉग स्क्वॉड की टीम को बुलाया गया है." -अश्मित कुमार, सदर थानाध्यक्ष

क्या कहती हैं एसडीपीओ: टाउन-2 की एसडीपीओ विनीता सिन्हा ने कहा कि शव बरामद होने की सूचना पर तत्काल कार्रवाई की गई. प्रारंभिक जांच में शव पर कोई स्पष्ट जख्म या चोट के निशान नहीं मिले हैं, इसलिए इसे सीधे हत्या का मामला नहीं कहा जा सकता. हालांकि, संदिग्ध परिस्थितियों के कारण सभी पहलुओं पर गहन जांच चल रही है. परिजनों के आरोपों पर आवेदन मिलने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.

"शव बरामद होने की सूचना मिली थी. पुलिस और एफएसएल टीम ने घटनास्थल की जांच की है. प्रथम दृष्टया इसे हत्या का मामला नहीं कहा जा सकता, हालांकि संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने के कारण सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है."-विनीता सिन्हा, एसडीपीओ, टाउन-2

कारोबार से जुड़ा मामला: यह घटना मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में हाल के अपराधों की श्रृंखला में एक और कड़ी है. वहीं मृतक के शराब कारोबार से जुड़े होने के कारण पुलिस इसे पैसे के लेन-देन या प्रतिद्वंद्विता से जोड़कर देख रही है. ग्रामीणों में डर का माहौल है और वे आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के नतीजे आने के बाद ही मामले की सच्चाई सामने आएगी. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जांच निष्पक्ष और तेजी से होगी.

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