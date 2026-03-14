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देर रात घर नहीं लौटा, सुबह खेत से मिली युवक की लाश, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत पताही मोहम्मदपुर गांव में एक सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. एक युवक का शव खेत में मिला है. ग्रामीणों की भीड़ जुटने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. मृतक की पहचान पताही निवासी पुतुल उर्फ शशिभूषण कुमार (32) के रूप में हुई है.

रात में घर नहीं लौटा, सुबह मिला शव: परिजनों के अनुसार, बीती रात पुतुल से उनकी आखिरी बात हुई थी, लेकिन वह देर रात तक घर नहीं लौटा. परिवार ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. शनिवार को घर से लगभग एक किलोमीटर दूर खेत में उसका शव बरामद हुआ. परिजनों ने बताया कि शव के गले पर निशान थे, जिससे उन्हें हत्या की आशंका हुई. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सुनियोजित हत्या है और तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है.

मुजफ्फरपुर में युवक का मिला शव (ETV Bharat)

पैसे के विवाद में हत्या की आशंका: परिजनों ने दावा किया कि पुतुल पर 2 लाख रुपये का कर्ज था और लगातार धमकियां मिल रही थीं. पैसे के लेन-देन के विवाद में यह वारदात अंजाम दी गई हो सकती है. परिवार का कहना है कि मृतक को धमकाने वाले कुछ लोगों पर शक है. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है.

"बीती रात उनकी आखिरी बार उससे बात हुई थी. इसके बाद वह देर रात तक घर नहीं लौटा. काफी खोजबीन के बाद शनिवार को घर से कुछ दूरी पर उसका शव बरामद हुआ."-परिजन

पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजा: सदर थानाध्यक्ष अश्मित कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. शव की पहचान कर ली गई है और इसे कब्जे में लेकर एसकेएमसीएच भेज दिया गया है, जहां पोस्टमार्टम होगा. जांच के लिए एफएसएल (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) और डॉग स्क्वॉड की टीम बुलाई गई है. घटनास्थल की बारीकी से जांच की जा रही है.