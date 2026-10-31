नहर से बरामद हुआ युवक का शव, सड़क किनारे लॉक कार में मिले खून के निशान
मुजफ्फरपुर में नहर से एक युवक का शव बरामद हुआ है. युवक की सड़क किनारे लॉक कार में खून के निशान मिले. रिपोर्ट-विवेक कुमार
Published : October 31, 2026 at 1:57 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के करजा थाना क्षेत्र के पकड़ी स्थित नहर से शनिवार को एक युवक का शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान पताही विश्वनाथ गांव निवासी राहुल ठाकुर के रूप में हुई है.
कार में मिला खून के निशान
स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने नहर से शव को बाहर निकलवाया. युवक के बाएं हाथ की कलाई पर कट का निशान मिला है. वहीं, घटनास्थल के पास सड़क किनारे उसकी कार भी बरामद हुई है. कार लॉक थी और उसके स्टीयरिंग व सीट के आसपास खून के निशान मिले हैं.
जांच के लिए बुलाई गई फॉरेंसिक टीम
ग्रामीण एसपी राजेश कुमार सिंह प्रभाकर और एसडीपीओ सरैया अभिजीत कौर ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. घटनास्थल से मिले साक्ष्यों की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
क्या कहती हैं एसडीपीओ?
एसडीपीओ सरैया अभिजीत कौर ने प्रथम दृष्टया मामले को हत्या का प्रतीत होने की बात कही. उन्होंने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. घटनास्थल की परिस्थितियों और वहां से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
"कार के अंदर उनका पर्स, चप्पल और अन्य जरूरी दस्तावेज मौजूद थे. स्टीयरिंग और सीट के आसपास खून के निशान मिले हैं. इसके अलावा उसके बाएं हाथ की कलाई पर कट का निशान भी पाया गया है. कार और शव से जुड़े सभी साक्ष्यों की जांच की जा रही है."-अभिजीत कौर, एसडीपीओ सरैया
पटना से घर आया था युवक
ग्रामीण एसपी राजेश कुमार सिंह प्रभाकर ने बताया कि राहुल ठाकुर मूल रूप से पताही का रहने वाला था और वर्तमान में पटना में किराये के मकान में रह रहा था. वह अपने घर आया हुआ था. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वह मेडिकल कॉलेजों में नामांकन से संबंधित काम करता थेा.
"राहुल की कार सड़क किनारे लॉक अवस्था में मिली है. उसका पैसे के लेनदेन से जुड़ी बातें भी सामने आई हैं. पुलिस इन सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी."-राजेश कुमार सिंह प्रभाकर, ग्रामीण एसपी
परिवार में पत्नी और एक बच्ची
परिजनों के अनुसार, राहुल के पिता रामानंद ठाकुर सेवानिवृत्त शिक्षक हैं. राहुल खुद कंसल्टेंसी एजेंसी चलाता था और बच्चों का शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन कराने से संबंधित काम करता था. उसकी मां की पहले ही कैंसर से मौत हो चुकी है. परिवार में पिता, पत्नी और एक छोटी बच्ची है. युवक का शव मिलने की खबर से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.
इन सभी पहलुओं पर हो रही है जांच
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि परिजनों का बयान लिया जाएगा. उनकी ओर से दिए गए आवेदन और लगाए गए आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पैसे के लेनदेन, कार में मिले खून के निशान और कलाई पर कट के निशान समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
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