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नहर से बरामद हुआ युवक का शव, सड़क किनारे लॉक कार में मिले खून के निशान

स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने नहर से शव को बाहर निकलवाया. युवक के बाएं हाथ की कलाई पर कट का निशान मिला है. वहीं, घटनास्थल के पास सड़क किनारे उसकी कार भी बरामद हुई है. कार लॉक थी और उसके स्टीयरिंग व सीट के आसपास खून के निशान मिले हैं.

मुजफ्फरपुर में युवक का शव बरामद (ETV Bharat)

जांच के लिए बुलाई गई फॉरेंसिक टीम

ग्रामीण एसपी राजेश कुमार सिंह प्रभाकर और एसडीपीओ सरैया अभिजीत कौर ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. घटनास्थल से मिले साक्ष्यों की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

क्या कहती हैं एसडीपीओ?

एसडीपीओ सरैया अभिजीत कौर ने प्रथम दृष्टया मामले को हत्या का प्रतीत होने की बात कही. उन्होंने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. घटनास्थल की परिस्थितियों और वहां से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

"कार के अंदर उनका पर्स, चप्पल और अन्य जरूरी दस्तावेज मौजूद थे. स्टीयरिंग और सीट के आसपास खून के निशान मिले हैं. इसके अलावा उसके बाएं हाथ की कलाई पर कट का निशान भी पाया गया है. कार और शव से जुड़े सभी साक्ष्यों की जांच की जा रही है."-अभिजीत कौर, एसडीपीओ सरैया

पटना से घर आया था युवक

ग्रामीण एसपी राजेश कुमार सिंह प्रभाकर ने बताया कि राहुल ठाकुर मूल रूप से पताही का रहने वाला था और वर्तमान में पटना में किराये के मकान में रह रहा था. वह अपने घर आया हुआ था. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वह मेडिकल कॉलेजों में नामांकन से संबंधित काम करता थेा.