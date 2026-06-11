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16 मई को सगाई.. 11 जून को मिली लापता युवक की लाश, पिता ने 5 लोगों पर दर्ज कराया केस

कैमूर में लापता युवक की हत्या कर दी जाती है, उसका शव बरामद होते ही पिता ने 5 लोगों पर केस दर्ज कराया-

छानबीन करती पुलिस
छानबीन करती पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 11, 2026 at 5:13 PM IST

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कैमूर : बिहार के कैमूर में 16 मई को युवक की सगाई हुई थी जिसके कुछ दिनों पर वह तीन दिनों से लापता था. मोहनिया थाने की पुलिस ने उसकी लाश बाघिनी गांव से बरामद की. मृतक के पिता ने गांव के ही 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है.

लापता युवक का शव बरामद : मृतक की पहचान भभुआ थाना क्षेत्र के नौवां झोटी गांव निवासी शिव कुमार राम का 21 वर्षीय पुत्र शशि कुमार है. वहीं भभुआ सदर अस्पताल पहुंचे मृतक के पिता शिवकुमार राम ने बताया कि मेरा बेटा 3 दिन से गायब था. उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा था. आज सूचना मिली कि मोहनिया थाना क्षेत्र के बाघिनी गांव में एक युवक का शव बरामद हुआ है, जिसके बाद घटना स्थल पर पहुंच शव का पहचान किया गया. पुलिस ने शव का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.

पोस्टमार्टम हाउस के बाहर लगी भीड़
पोस्टमार्टम हाउस के बाहर लगी भीड़ (ETV Bharat)

'शादी नहीं किया तो हत्या कर शव फेंका' : मृतक के पिता ने बताया कि मेरा बाघिनी गांव में पहले से रिश्तेदारी है. जहां दुलारराम के यहां मेरे बड़े भाई की बेटी की शादी हुई है. वहीं बाघिनी गांव निवासी दुलार राम के द्वारा बाघिनी गांव में अपनी बहन के साथ मेरे बेटा का शादी करने का दबाव बनाया जा रहा था. लेकिन, मैने कहा कि बाघिनी गांव में मेरा पहले से रिलेशन है, इसलिए मैं अपने बेटा का शादी यहां नहीं करूंगा. इसी बात को लेकर मेरे बेटे की हत्या उनलोगों के द्वारा किया गया है. मृतक के पिता ने बाघिनी गांव के पांच लोग दुलार राम, मंजू देवी, रंजीत, भुआली एवं किसन पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया है.

''मेरे इकलौते बेटे का शादी रामगढ़ थाना क्षेत्र में सेट हुआ था. अगले साल शादी करनी थी. अभी उसकी सगाई 16 मई को हुई थी, 3 दिन पहले किसी का फोन आया उसके बाद से मेरा बेटा लापता हो गया. जब मैने उसको फोन लगाना शुरू किया तो उसके साथ-साथ बाघिनी गांव के रिलेशन के सभी लोगों का मोबाइल भी स्विच ऑफ बताने लगा. अभी मैं खोज बीन कर ही रहा था कि आज उसका शव बरामद हुआ है. मुझे पूरा विश्वास है कि इन्हीं लोगों ने फोन कर बुलाया है और उसकी हत्या कर दिया है.''- शिव कुमार राम, मृतक का पिता

'शादी नहीं किया तो हत्या कर शव फेंका'
'शादी नहीं किया तो हत्या कर शव फेंका' (ETV Bharat)

'हत्या की वजह का पता नहीं' : सूचना पर पहुंचे मोहनिया डीएसपी गोपाल कृष्णा ने बताया कि मोहनिया थाना क्षेत्र से एक शव बरामद हुआ है, शव की पहचान भभुआ थाना क्षेत्र के नौवां झोटी गांव निवासी के रूप में किया गया है, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, बॉडी पर कटने-फटने का निशान है, जिसे देख प्रतीत होता है मारपीट कर हत्या कर शव को फेंक दिया गया है. हत्या के कारण का पता नहीं चल पाया है, फिलहाल पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है. जल्द ही कार्रवाई किया जाएगा.

"शव पर कटने-फटने का निशान मिला है. प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि किसी ने मारपीट के बाद हत्या कर शव को फेंक दिया. अभी तक ये नहीं पता चल सका है कि उसकी हत्या क्यों की गई. पुलिस हर बिन्दुओं पर जांच कर रही है."- गोपाल कृष्णा, डीएसपी, मोहनिया

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