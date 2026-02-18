ETV Bharat / state

17 दिन से लापता युवक का नहर में मिला शव, भाई का आरोप, एक्स गर्लफ्रेंड ने प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या

भाई का आरोप पूर्व गर्लफ्रेंड ने प्रेमी संग मिलकर की हत्या.

नहर में मिला युवक का शव (ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

February 18, 2026

लखनऊ: गोसाईंगंज इलाके के इंदिरा नहर में 17 दिनों से लापता एक युवक का उतराता शव मिलने से सनसनी फैल गई. युवक की पहचान प्रियांशु (21) रूप में हुई है. मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि प्रियांशु की पूर्व प्रेमिका ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अगवा कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी, फिर शव को नहर में फेंक दिया. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है.

7 साल का प्यार: ​मृतक का भाई सुधीर ने पुलिस को बताया कि प्रियांशु का पास के ही गांव की एक युवती से 7 साल से प्रेम संबंध था. दोनों एक ही जाति के थे और परिवार में शादी की बात भी चल रही थी. लेकिन कुछ समय पहले लड़की ने शादी से इनकार कर दिया और उसका संबंध किसी दूसरे युवक से हो गया. 31 जनवरी की रात युवती अपने नए बॉयफ्रेंड और साथियों के साथ प्रियांशु से मिली थी, जहां उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी.

प्रियांशु के चेहरे और शरीर पर चोट के निशान: ​प्रियांशु पिछले एक फरवरी से लापता था. मंगलवार शाम को उसका शव मिला. प्रियांशु के चेहरे और शरीर पर चोट के निशान थे. शव की स्थिति देखकर लग रहा है कि मौत हाल ही में हुई है. प्रियांशु को 15-16 दिनों तक कहीं बंधक बनाकर रखा गया, फिर हत्या कर नहर में फेंक दिया गया.

​इंस्पेक्टर गोसाईंगंज दिलेश कुमार सिंह ने बताया शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा कि प्रियांशु की मौत डूबने से हुई है या चोट लगने से हुई.

पुलिस प्रियांशु की कॉल डिटेल्स और युवती व उसके नए दोस्त की लोकेशन खंगाल रही है. परिजनों के आरोपों के आधार पर संदिग्धों से पूछताछ की तैयारी की जा रही है.

