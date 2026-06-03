ETV Bharat / state

यूपी के युवक का जमुई के लॉज से शव बरामद, सभी परिजनों के मोबाइल बंद

यूपी के रहने वाले एक युवक का शव जमुई के एक लॉज से बरामद किया गया है. पुलिस परिजनों से संपर्क की कोशिश कर रही.

Body of Youth Found in Jamui
जमुई में यूपी के युवक की मिली लाश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 3, 2026 at 2:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जमुई: बिहार के जमुई में किराए के मकान में रह रहे एक युवक का शव उसके कमरे से बरामद किया गया है. बताया जाता है कि तीन चार दिनों से कमरा बंद था और दुर्गंध आने पर मकान मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर युवक का शव बाहर निकाला. प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. युवक की पहचान सतीश कुमार गुप्ता (26), पिता सुरेंद्र गुप्ता, उत्तरप्रदेश के कुशीनगर जिले के गुरवलिया क्षेत्र अंतर्गत विजयपुर दक्षिणी गांव के रहने वाले के रूप में हुई है.

जमुई में यूपी के युवक की मिली लाश: मामला टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत खैरमा बाजार का है, जहां मार्केट में सड़क के ठीक बगल में एक किराये के मकान में युवक रह रहा था. मकान मालिक पूनम देवी ने बताया कि दुर्गंध आने पर उन्होंने सीढ़ी लगाकर कमरे के अंदर झांका तो युवक का शव नजर आया. सतीश लॉज में रेंट पर रह रहा था.

बंद कमरे से मिला शव (ETV Bharat)

"दो दिन पहले छत पर टहलने आए थे तब मैंने सतीश को देखा था. फेरी का काम कप- प्लेट बेचने का काम करता था. यूपी का रहने वाला था. इससे पहले भी वह कुछ महीने तक उक्त लॉज में रह चुका था, लेकिन बीच में कहीं और चला गया था. 16 मई से फिर से रहने आया था. हमें कभी नहीं लगा था कि वह ऐसा करेगा."- पूनम देवी, मकान मालिक

3-4 दिन पहले मौत की आशंका: घटना की जानकारी देने पर जमुई टाउन थाना की पुलिस अवर निरीक्षक अरविंद राय के नेतृत्व में मौके पर पहुंची थी. स्थानीय लोगों के मदद से कमरे का दरवाजा तुड़वाया गया तो युवक का शव बरामद किया गया. शव की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि 3-4 दिन पहले उसकी मौत हो चुकी है.

परिजनों से संपर्क की कोशिश: पुलिस के अनुसार घटना की जानकारी वरीय पदाधिकारियों को दे दी गई है. वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा. इस बीच पुलिस मृतक के परिजन से भी संपर्क करने का प्रयास कर रही है, लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है. युवक के पास से चार मोबाइल नंबर मिले हैं, लेकिन सभी नंबर ऑफ आ रहे हैं.

नहीं पहंची FSL की टीम तो..: जिस मकान के कमरे में यूपी के युवक का शव मिला है, वहां टाउन थाना की ओर से दो चौकीदार की डयूटी लगाई गई है. मंगलवार से ही, रातभर चौकीदार इंतजार करते रहे लेकिन बुधवार तक भी FSL की टीम नहीं पहुंच पाई थी. ऐसे में दुर्गंध के कारण आस-पास के लोग परेशान हलकान रहे.

"मंगलवार से ही हम दो चौकीदार की डयूटी यहां लगाई गई है. पूरे रात हमलोगों ने बैठकर गुजार दी, पलक नहीं झपकाई. लेकिन अभी तक न ही FSL टीम पहुंची और न ही हमारे स्थान पर किसी और को भेजा गया है. ऐसा प्रतीत होता है कि चार-पांच दिन से शव पंखे में फंदे से लटका हुआ है."- श्रीकांत पासवान,टाउन थाना के चौकीदार

ये भी पढ़ें

पटना में NEET छात्रा ने की आत्महत्या, हॉस्टल में इस हालत में मिला शव

मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में मिला छात्रा का शव, हत्या या आत्महत्या?

पति ने रील्स देखने से किया मना तो गर्भवती महिला ने कर ली आत्महत्या

TAGGED:

JAMUI NEWS
जमुई में यूपी के युवक की मिली लाश
BIHAR NEWS
जमुई न्यूज़
BODY OF YOUTH FOUND IN JAMUI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.