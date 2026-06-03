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यूपी के युवक का जमुई के लॉज से शव बरामद, सभी परिजनों के मोबाइल बंद

जमुई: बिहार के जमुई में किराए के मकान में रह रहे एक युवक का शव उसके कमरे से बरामद किया गया है. बताया जाता है कि तीन चार दिनों से कमरा बंद था और दुर्गंध आने पर मकान मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर युवक का शव बाहर निकाला. प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. युवक की पहचान सतीश कुमार गुप्ता (26), पिता सुरेंद्र गुप्ता, उत्तरप्रदेश के कुशीनगर जिले के गुरवलिया क्षेत्र अंतर्गत विजयपुर दक्षिणी गांव के रहने वाले के रूप में हुई है.

जमुई में यूपी के युवक की मिली लाश: मामला टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत खैरमा बाजार का है, जहां मार्केट में सड़क के ठीक बगल में एक किराये के मकान में युवक रह रहा था. मकान मालिक पूनम देवी ने बताया कि दुर्गंध आने पर उन्होंने सीढ़ी लगाकर कमरे के अंदर झांका तो युवक का शव नजर आया. सतीश लॉज में रेंट पर रह रहा था.

बंद कमरे से मिला शव (ETV Bharat)

"दो दिन पहले छत पर टहलने आए थे तब मैंने सतीश को देखा था. फेरी का काम कप- प्लेट बेचने का काम करता था. यूपी का रहने वाला था. इससे पहले भी वह कुछ महीने तक उक्त लॉज में रह चुका था, लेकिन बीच में कहीं और चला गया था. 16 मई से फिर से रहने आया था. हमें कभी नहीं लगा था कि वह ऐसा करेगा."- पूनम देवी, मकान मालिक

3-4 दिन पहले मौत की आशंका: घटना की जानकारी देने पर जमुई टाउन थाना की पुलिस अवर निरीक्षक अरविंद राय के नेतृत्व में मौके पर पहुंची थी. स्थानीय लोगों के मदद से कमरे का दरवाजा तुड़वाया गया तो युवक का शव बरामद किया गया. शव की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि 3-4 दिन पहले उसकी मौत हो चुकी है.

परिजनों से संपर्क की कोशिश: पुलिस के अनुसार घटना की जानकारी वरीय पदाधिकारियों को दे दी गई है. वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा. इस बीच पुलिस मृतक के परिजन से भी संपर्क करने का प्रयास कर रही है, लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है. युवक के पास से चार मोबाइल नंबर मिले हैं, लेकिन सभी नंबर ऑफ आ रहे हैं.