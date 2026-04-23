पुष्कर में मिला गुजरात के युवक का शव, हत्या या आत्महत्या! पुलिस कर रही जांच
पुलिस के अनुसार युवक अपने साथियों के साथ गुजरात से पुष्कर घूमने आया था.
Published : April 23, 2026 at 2:11 PM IST
अजमेर: तीर्थ नगरी पुष्कर में गुजरात के एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला है. पुष्कर नगर परिषद के एक अधिकारी की सूचना पर पुलिस ने मौके पहुंचकर मामले की जांच की. युवक के कपड़ो की तलाशी में एक मोबाइल बरामद हुआ. पुलिस ने मोबाइल के आधार पर परिजनों से संपर्क किया है. साथ ही युवक के शव को पुष्कर के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.
पुष्कर थाना प्रभारी विक्रम सिंह राठौड़ ने बताया कि नगर परिषद के आयुक्त जनार्दन शर्मा ने फोन करके जानकारी दी थी कि उनके सरकारी आवास के सामने बांगड़ स्कूल के सामने मिट्टी के दड़े पर स्थित पेड़ पर युवक की लाश लटकी हुई है. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पंहुची. साथ ही एफएसएल टीम को भी मामले की सूचना दी. पेड़ से उतारे गए युवक के शव से मोबाइल बरामद हुआ है. उन्होंने बताया कि मृतक गुजरात का वलसाड निवासी ऋतिक पटेल है. मोबाइल में युवक के परिजनों के मोबाइल नम्बर मिले. परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है. परिजन गुजरात के वलसाड से रवाना हो चुके हैं.
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थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि ऋतिक वलसाड से बस में अपने अन्य साथियों के साथ पुष्कर घूमने के लिए आया था. पुराने बस स्टैंड के पास बस रुकी थी, बीती रात वही पर उन्होंने खाना भी खाया था. शाम को 9 से 10 बजे के बीच ऋतिक पटेल नहीं मिला, तो उसकी तलाश की गई. पुलिस को भी युवक की गुमशुदगी की सूचना दी गई. सुबह बस में वलसाड़ से आए अन्य सभी लोग ऋतिक के नहीं मिलने पर वापस लौट गए. उन्होंने परिजनों को मोबाइल पर बताया कि ऋतिक का फोन बंद आ रहा है. वह मिल नहीं रहा है. मौके पर एमओबी और एफएसएल टीम ने जांच की है. परिजनों के आने के बाद नियम अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.