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ग्राउंड में युवक का शव मिलने से हड़कंप, नहीं हो पाई शिनाख्त, पीएम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज

रुद्रपुर: किच्छा रोड स्थित बिगवाड़ा भट्टा के पास देर शाम को एक ग्राउंड में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक की उम्र करीब 30 से 35 वर्ष बताई जा रही है, लेकिन अभी उसकी पहचान नहीं हो सकी है. फिलहाल, पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही युवक की शिनाख्त कराने के प्रयास में जुटी है. मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी.

कोतवाली के एसएसआई खुशवंत सिंह ने बताया कि पुलिस को बिगवाड़ा भट्टा के पास स्थित ग्राउंड में एक युवक का शव पड़े होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. उन्होंने बताया कि अभी मृतक की पहचान नहीं हो सकी है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और मृतक की शिनाख्त कराने के प्रयास जारी हैं.

युवक की पहचान की कोशिशें जारी: पुलिस के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती मृतक की पहचान करने की है. इसके लिए आसपास के क्षेत्रों में जानकारी जुटाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी मृतक की शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि युवक यहां कैसे पहुंचा और उसके साथ आखिरी बार कौन लोग मौजूद थे.