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ग्राउंड में युवक का शव मिलने से हड़कंप, नहीं हो पाई शिनाख्त, पीएम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज

रुद्रपुर में बिगवाड़ा भट्टा के पास ग्राउंड में मिला 30 से 35 वर्ष के युवक का शव, शिनाख्त के प्रयास जारी

Rudrapur Dead Body Found
ग्राउंड में मिला युवक का शव (फोटो सोर्स- Police)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 12, 2026 at 10:14 PM IST

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Updated : August 12, 2026 at 10:26 PM IST

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रुद्रपुर: किच्छा रोड स्थित बिगवाड़ा भट्टा के पास देर शाम को एक ग्राउंड में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक की उम्र करीब 30 से 35 वर्ष बताई जा रही है, लेकिन अभी उसकी पहचान नहीं हो सकी है. फिलहाल, पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही युवक की शिनाख्त कराने के प्रयास में जुटी है. मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी.

कोतवाली के एसएसआई खुशवंत सिंह ने बताया कि पुलिस को बिगवाड़ा भट्टा के पास स्थित ग्राउंड में एक युवक का शव पड़े होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. उन्होंने बताया कि अभी मृतक की पहचान नहीं हो सकी है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और मृतक की शिनाख्त कराने के प्रयास जारी हैं.

युवक की पहचान की कोशिशें जारी: पुलिस के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती मृतक की पहचान करने की है. इसके लिए आसपास के क्षेत्रों में जानकारी जुटाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी मृतक की शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि युवक यहां कैसे पहुंचा और उसके साथ आखिरी बार कौन लोग मौजूद थे.

वहीं, युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, ये भी अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों में भी तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. हालांकि, पुलिस ने किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने की बात कही है.

पीएम रिपोर्ट से ही मौत के असली कारण का चल पाएगा पता: पुलिस के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण का पता चल सकेगा. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने और मृतक की पहचान के लिए आवश्यक जानकारी जुटाने में लगी है. फिलहाल, शव की शिनाख्त और मौत की वजह पुलिस जांच का मुख्य केंद्र बनी हुई है.

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Last Updated : August 12, 2026 at 10:26 PM IST

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