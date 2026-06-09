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घर से मोबाइल बनवाने निकला था युवक, अगले दिन कूड़े की ढेर से मिली लाश

कैमूर में घर से मोबाइल बनवाने निकले युवक की लाश मिली है. हत्या की आशंका से परिजनों में कोहराम मच गया है. पढ़ें खबर-

Murder in Kaimur
कैमूर में युवक का शव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 9, 2026 at 3:30 PM IST

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कैमूर: बिहार के कैमूर के मोहनिया थाना के वार्ड नंबर 6 निवासी सुनील चौधरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. रात को घर से निकले सुनील का आज सुबह कूड़े की ढेर के अंदर से शव मिला है. परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है.

देर शाम घर से निकला ता युवक: सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक के पिता पप्पू चौधरी ने बताया कि उनका बेटा सुनील सोमवार की शाम 7 बजे मोबाइल बनवाने के लिए घर से निकला था, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा. परिजनों ने बताया कि रात को 9-10 बजे के आसपास जब उन्होंने सुनील को फोन लगाया, तो फोन नहीं लगा.

कैमूर में युवक का शव मिला (ETV Bharat)

"मेरा बेटा घर पर बोल कर निकला था कि वो मोबाइल बनवाने जा रहा है, जिसके बाद वो रात भर घर नहीं लौटा. अगले दिन उसकी लाश मिली है."-पप्पू चौधरी, मृतक के पिता

कूड़े के ढेर में पड़ा था शव: परिजनों ने बताया कि अगले दिन सुबह उन्हें जानकारी मिली कि सुनील का शव वार्ड नंबर 7 के पास एक कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ है. परिजनों ने सुनील की हत्या की आशंका जताई है. वहीं दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

Murder in Kaimur
युवक की कूड़ा की ढेर से मिली लाश (ETV Bharat)

पांच साल पहले हुई थी शादी: घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं. वहीं परिजनों का कहना है कि सुनील का किसी से कोई बड़ा विवाद नहीं था. 5 साल पहले सुनील की शादी हुई थे, जिसमें तीन बेटियां है, इस हादसे से परिजनों मे कोहराम मचा हुआ है.

Murder in Kaimur
मोबाइल बनवाने निकला था युवक (ETV Bharat)

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: स्थानीय जिला पार्षद गीता पासी ने भी घटनास्थल का दौरा किया और पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है, जिससे मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. इस हृदयविदारक घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है.

"सूचना मिलने के बाद प्रशासन की टीम घटनास्तल पर पहुंची है. पुलिस को भी मामले की जांच कर रही है."-गीता पासी, जिला पार्षद मोहनिया

Murder in Kaimur
हत्या की आशंका (ETV Bharat)

क्या कहती है पुलिस: मोहनिया थाना प्रभारी आलोक कुमार ने बताया कि वार्ड नंबर 7 में एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. घटना कैसे हुई अभी स्पष्ट नहीं है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला क्लियर होगा, पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

"एक युवक का शव कूड़े के ढेर से मिला है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है. फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है."-आलोक कुमार, थाना प्रभारी, मोहनिया

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