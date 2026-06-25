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पीलीभीत में आग के बगीचे में मिला युवक का शव; परिजनों ने रिश्तेदार पर लगाया हत्या का आरोप

मृतक के भाई ने साढ़ू पर हत्या कर शव को फंदे से लटकाने का सीधा आरोप लगाया है.

पीलीभीत में आग के बगीचे में मिला युवक का शव.
पीलीभीत में आग के बगीचे में मिला युवक का शव. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 2:33 PM IST

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पीलीभीत: जनपद के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में आम के बाग में पेड़ से लटकता हुआ मिला. घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतक के भाई ने साढ़ू पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है, जबकि क्षेत्र में प्रेम प्रसंग और आत्मग्लानि के चलते आत्महत्या किए जाने की चर्चा है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम संतोषपुर निवासी होरीलाल (38) रुद्रपुर में नौकरी करता था. वह बुधवार को ही अपने घर वापस लौटा था. इसके बाद वह न्यूरिया थाना क्षेत्र के ग्राम जनकपुरी में अपनी पत्नी हीरा काली के मायके गया, जहां उसने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों साधना और हरीश से मुलाकात की. देर रात वह वापस अपने गांव संतोषपुर लौट आया.

बताया जाता है कि होरीलाल का साढ़ू ढाकन लाल भी उसी के गांव में रहता है. बुधवार की रात होरीलाल संदिग्ध परिस्थितियों में अपने साढ़ू ढाकन लाल के घर पहुंच गया. वहां किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद होरीलाल छत से टीनशेड पर कूद गया. इस हादसे में उसके पैरों में गंभीर चोटें आईं.

छत से कूदने के बाद घायल होरीलाल गांव के बाहर रेलवे ट्रैक पर जाकर लेट गया. मृतक के भतीजे ने उसे रेलवे ट्रैक पर पड़ा देख परिजनों को सूचित किया. घायल अवस्था में परिजन उसे उठाकर पास ही के एक आम के बाग में ले गए और वहीं छोड़ आए. गुरुवार सुबह जब परिजन दोबारा बाग में पहुंचे, तो वहां का नजारा देख उनके होश उड़ गए. होरीलाल का शव आम के पेड़ पर फंदे से लटक रहा था.

घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हैं. कुछ लोग इसे प्रेम प्रसंग और आत्मग्लानि में उठाया गया आत्मघाती कदम मान रहे हैं. वहीं, मृतक के भाई पूरनलाल ने साढ़ू ढाकन लाल पर हत्या कर शव को फंदे से लटकाने का सीधा आरोप लगाया है.

सुनगढ़ी थानाध्यक्ष नरेश त्यागी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों के आरोपों और मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर गहनता से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा.

यह भी पढ़ें: आगरा धर्मांतरण मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट, इन धाराओं में आरोप पत्र दाखिल

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