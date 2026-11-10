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कासगंज की नहर में डूबे युवक का दूसरे दिन शव मिला; NDRF ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

कासगंज की नहर में डूबे युवक का दूसरे दिन शव मिला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कासगंज: ढोलना थाना क्षेत्र के भगवंतपुर नहर में डूबे युवक का शव दूसरे दिन रेस्क्यू अभियान के दौरान बरामद कर लिया गया. युवक की पहचान अवनीश पुत्र नारायण निवासी नगला भूरा के रूप में हुई है. शव मिलने की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया.

जानकारी के अनुसार, रविवार 8 नवंबर 2026 की शाम करीब 5:30 बजे अवनीश के भगवंतपुर नहर में डूबने की सूचना पुलिस को मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस और पीएसी की फ्लड कंपनी की टीम मौके पर पहुंच गई और युवक की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया.