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दिल्ली के उस्मानपुर में युवक की हत्या, DDA पार्क में खून से लथपथ मिला शव

युवक का मिला शव, सीलमपुर का रहने वाला था मृतक ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां के प्रसिद्ध डीडीए (DDA) ग्रीन पार्क में शनिवार सुबह एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. पार्क में शव होने की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. मामले की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद महकमे में हड़कंप मच गया.

मृतक युवक की पहचान तौहीद के रूप में हुई है, जो पास के ही सीलमपुर इलाके का रहने वाला था. परिजनों के मुताबिक, तौहीद शुक्रवार रात करीब 7 से 8 बजे के बीच घर से पार्क में घूमने की बात कहकर निकला था. जब वह देर रात तक वापस नहीं लौटा, तो परिजनों को चिंता हुई. पूरी रात परिजन तौहीद को संभावित जगहों और रिश्तेदारों के यहां ढूंढते रहे, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला. शनिवार सुबह परिजनों को सूचना मिली कि तौहीद का शव डीडीए पार्क में पड़ा हुआ है, जिससे परिवार में कोहराम मच गया.

दिल्ली शास्त्री पार्क के DDA ग्रीन पार्क में युवक का मिला शव (ETV Bharat)

फॉरेंसिक और क्राइम टीम ने जुटाए सबूत

घटना की गंभीरता को देखते हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त राहुल अलवाल सहित कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस के साथ-साथ जिला क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री (FSL) की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया. फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और वहां मौजूद साक्ष्यों व फिंगरप्रिंट्स को अपने कब्जे में लिया.

DCP राहुल अलवाल का बयान