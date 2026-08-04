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WRS कॉलोनी रायपुर में मिला युवती का शव, गले में फंदा और मुंह में मिला कपड़ा, हत्या की जताई जा रही आशंका

रायपुर: रायपुर कमिश्नरेट के खमतराई थाना अंतर्गत पुलिस को WRS कॉलोनी में मंगलवार की सुबह युवती का शव मिला है. मृतका की उम्र लगभग 25 साल बताई जा रही है. युवती की गले में रस्सी का फंदा कसा हुआ है. इसके साथ ही उसके मुंह में कपड़ा भी डाला हुआ मिला है. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल युवती कि पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस हत्या की आशंका जता रही है.

रायपुर कमिश्नरेट के खमतराई थाना अंतर्गत पुलिस को WRS कॉलोनी में मंगलवार की सुबह एक युवती कि शव मिला. मृतक की उम्र लगभग 25 साल बताई जा रही है. युवती की गले में रस्सी का फंदा कसा हुआ है. इसके साथ ही उसके मुंह में कपड़ा भी मिला है. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल युवती कि पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस हत्या की आशंका जता रही है.

स्थानीय लोगों ने मंगलवार की सुबह लगभग 9:30 बजे पुलिस को सूचना दी की WRS कॉलोनी में एक युवती का शव पानी में पड़ा हुआ है. इस सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस के मुताबिक डेडबॉडी एक दिन पुरानी बताई जा रही है. पुलिस ने आसपास के लोगों से बात करने के साथ ही सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है. लेकिन अब तक अज्ञात शव के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. फिलहाल पुलिस आगे की विवेचना और जांच में जुट गई है: जितेंद्र जायसवाल, खमतराई थाना प्रभारी

फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची

खमतराई पुलिस की टीम और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंचकर घटना से संबंधित सबूत इकट्ठा करने में लगी है. डेडबॉडी का पंचनामा तैयार कर उसकी पहचान का इंतजार किया जा रहा है.