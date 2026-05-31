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रेवाड़ी में चटाई में लिपटा मिला युवती का शव, चेहरे को कुचला गया, पुलिस की पड़ताल जारी

रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव धवाना की बणी (जंगल) में रविवार दोपहर बाद करीब लगभग 25 वर्षीय एक युवती का क्षत-विक्षप्त शव चटाई में लिपटा हुआ बरामद हुआ है. शव का चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था, जिससे उसकी पहचान नहीं हो सकी है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची खोल थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है. अनुमान लगाया जा रहा है कि हत्या के बाद शव को खुर्द-बुर्द करने के लिए शव को यहां फेंका गया है. शव मिलने से आसपास के गांवों में सनसनी फैल गई है.

चटाई में युवती का शव : जानकारी के अनुसार, दोपहर को धवाना की बणी में माता मंदिर में जा रहे ग्रामीणों को चटाई में एक युवती का शव दिखाई दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू कर दी. एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है, जो मौके से सबूत जुटाने में लगी हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल भेज दिया है. युवती की उम्र करीब 20 से 25 वर्ष के बीच बताई जा रही है. पहचान छुपाने के लिए चेहरे को कुचल दिया गया है.

झाड़ियों में पड़ा मिला शव (ETV Bharat)

युवती की पहचान की कोशिशें जारी : फिलहाल पुलिस आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है और मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा. खोल थाना प्रभारी गजराज सिंह ने बताया है कि आज सूचना मिली कि गांव धवाना के जंगल में एक चटाई में युवती का शव है. मौके पर पहुंचे और मामले की पड़ताल की लेकिन अभी तक युवती की कोई भी पहचान नहीं हुई है.