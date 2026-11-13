कुएं में गिरकर युवती की मौत, मां ने लगाया हत्या का आरोप, पति समेत चार लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज
रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में कुएं में युवती का शव मिलने के बाद उसकी मां ने ससुरालवालों पर हत्या का आरोप लगाया. रिपोर्ट-प्रशांत कुमार.
Published : November 13, 2026 at 9:47 AM IST
रांची: जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. युवती का शव कुएं में मिलने के बाद उसकी मां ने ससुराल वालों पर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. मां का दावा है कि उनकी बेटी की हत्या करने के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को कुएं में फेंक दिया गया. इस मामले में जगन्नाथपुर थाना में पति समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.
एफआईआर दर्ज
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता मुन्नी कच्छप, पति एतवा कच्छप, नगड़ा टोली, लालपुर की रहने वाली हैं. उन्होंने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि 11 नवंबर 2026 को शाम करीब पांच बजे उन्हें फोन के माध्यम से सूचना मिली कि उनकी बेटी श्रुति कच्छप कुएं में गिर गई है और उसकी मौत हो गई है. सूचना मिलने के बाद परिवार के लोग घटनास्थल और अस्पताल पहुंचे.
मृतका की मां ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि जब उन्होंने अपनी बेटी के शव को देखा तो उसकी नाक से खून और झाग निकल रहा था. शव की स्थिति देखकर उन्हें संदेह हुआ कि बेटी की मौत कुएं में गिरने से नहीं, बल्कि उसकी हत्या करने के बाद शव को कुएं में फेंकने से हुई है. शिकायत में यह भी कहा गया है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही गेट पर अस्पताल के कर्मचारियों ने युवती को मृत घोषित कर दिया था.
पहले भी पति और ससुराल वालों से विवाद की बात
मां ने अपने आवेदन में बताया है कि उनकी बेटी का पति और ससुराल के अन्य सदस्यों के साथ पहले भी कई बार लड़ाई-झगड़ा हुआ था. इस कारण उन्हें बेटी की मौत को लेकर ससुराल वालों पर संदेह है. उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की निर्मम हत्या कर सबूत मिटाने के उद्देश्य से शव को कुएं में फेंका गया है.
पति समेत चार लोगों को बनाया आरोपी
मृतका की मां ने अपनी शिकायत में चार लोगों को आरोपी बनाया है. इनमें कृष्णा लोहरा, रामजी लोहरा, सुमित्रा देवी और करिश्मा कुमारी शामिल हैं. प्राथमिकी में कृष्णा लोहरा को रामजी लोहरा का पुत्र, सुमित्रा देवी को रामजी लोहरा की पत्नी और करिश्मा कुमारी को रामजी लोहरा की पुत्री बताया गया है. आरोपियों का पता रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के हेथू स्थित गढ़ा टोली दर्ज किया गया है.
तीन धाराओं में प्राथमिकी, जांच की जिम्मेदारी एसआई को
मामले में जगन्नाथपुर थाना में 12 नवंबर 2026 को प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 103(1), 238 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है.प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामले की जांच की जिम्मेदारी एसआई अशोक प्रसाद को सौंपी गई है.
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