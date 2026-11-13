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कुएं में गिरकर युवती की मौत, मां ने लगाया हत्या का आरोप, पति समेत चार लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज

जगन्नाथपुर थाना ( Etv Bharat )

रांची: जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. युवती का शव कुएं में मिलने के बाद उसकी मां ने ससुराल वालों पर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. मां का दावा है कि उनकी बेटी की हत्या करने के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को कुएं में फेंक दिया गया. इस मामले में जगन्नाथपुर थाना में पति समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.

एफआईआर दर्ज