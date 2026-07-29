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वासेपुर के नाले से सड़ा-गला शव बरामद, छह दिनों से था लापता युवक

धनबाद के वासेपुर से एक युवक का सड़ा गला शव बरामद किया गया है.

Body in sewage
वासेपुर के नाले से सड़ा-गला शव बरामद (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 29, 2026 at 8:58 PM IST

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धनबाद: जिले के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र स्थित वासेपुर में एसबीआई बैंक के समीप एक नाले से युवक का सड़ा-गला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. कई दिनों से नाले से उठ रही तेज दुर्गंध के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया.

परिजनों ने कपड़ों के आधार पर मृतक की पहचान वासेपुर निवासी शाकिब कुरैशी उर्फ बिल्ला के रूप में की है. युवक पिछले छह दिनों से लापता था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

स्थानीय लोगों ने बताया कि एसबीआई बैंक के समीप स्थित नाले से काफी समय से बदबू आ रही थी. संदेह होने पर पुलिस को सूचना दी गई. बैंक मोड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और नाले से एक सड़ा-गला शव बरामद किया. शव की हालत इतनी खराब थी कि उसकी पहचान करना मुश्किल था. हालांकि परिजनों ने कपड़ों के आधार पर मृतक की पहचान शाकिब कुरैशी उर्फ बिल्ला के रूप में की.

मृतक के भाई सोनू कुरैशी ने बताया कि शाकिब पिछले छह-सात दिनों से घर से लापता था. परिवार ने अपने स्तर पर काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. शव पूरी तरह फूल जाने के कारण चेहरे से पहचान संभव नहीं थी, लेकिन पहने हुए कपड़ों से उसकी पहचान की गई.

बैंक मोड़ थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अशीत कुमार सिंह ने बताया कि नाले से एक सड़ा-गला शव बरामद हुआ है. परिजनों ने उसकी पहचान कर ली है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए हर पहलू से जांच की जा रही है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी.

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वासेपुर में सड़ा गला शव बरामद
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