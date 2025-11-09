ETV Bharat / state

हमीरपुर में सड़क किनारे मिली युवक की लाश; पोस्टमार्टम के बाद ई-रिक्शा से शव ले गए परिजन

हमीरपुर: जिले के कुरारा थाना क्षेत्र में एक युवक का शव सड़क किनारे मिला. मृतक की पहचान जाकिर (45) निवासी कुरारा कस्बा के तौर पर हुई है. शनिवार को शव को पोस्टमार्टम कराया गया. पीएम के बाद परिजन शव को ई-रिक्शे में ले गए. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है.

कुरारा थाना प्रभारी रामआसरे सरोज ने बताया कि शनिवार सुबह झलोखर गांव के कुछ लोगों को खिरवा रोड के किनारे एक युवक का शव दिखाई दिया. लोगों की सूचना पर वह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. जांच में मृतक की पहचान जाकिर के रूप में हुई है.

थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक के शरीर पर खरोंच के निशान पाए गए हैं. इससे यह प्रतीत होता है, कि वह नशे की हालत में गिरकर घायल हुआ होगा. थाना प्रभारी ने बताया कि शुरुआती जांच में हत्या की पुष्टि नहीं हुई है.

परिजनों ने पुलिस को बताया कि जाकिर गांजा और शराब पीने का आदी था. करीब 25 साल पहले उसकी पत्नी छोड़कर चली गई थी. वह मजदूरी करता था और जीवनयापन कर रहा था. वह अक्सर घर से बाहर ही रहता था. परिजनों ने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण हम शव ई-रिक्शा में रखकर घर ले आए.