हमीरपुर में सड़क किनारे मिली युवक की लाश; पोस्टमार्टम के बाद ई-रिक्शा से शव ले गए परिजन
सीएमओ डॉ. गीतम सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की भूमिका केवल अस्पतालों में हुई मौतों तक सीमित रहती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2025 at 12:01 PM IST
हमीरपुर: जिले के कुरारा थाना क्षेत्र में एक युवक का शव सड़क किनारे मिला. मृतक की पहचान जाकिर (45) निवासी कुरारा कस्बा के तौर पर हुई है. शनिवार को शव को पोस्टमार्टम कराया गया. पीएम के बाद परिजन शव को ई-रिक्शे में ले गए. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है.
कुरारा थाना प्रभारी रामआसरे सरोज ने बताया कि शनिवार सुबह झलोखर गांव के कुछ लोगों को खिरवा रोड के किनारे एक युवक का शव दिखाई दिया. लोगों की सूचना पर वह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. जांच में मृतक की पहचान जाकिर के रूप में हुई है.
थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक के शरीर पर खरोंच के निशान पाए गए हैं. इससे यह प्रतीत होता है, कि वह नशे की हालत में गिरकर घायल हुआ होगा. थाना प्रभारी ने बताया कि शुरुआती जांच में हत्या की पुष्टि नहीं हुई है.
परिजनों ने पुलिस को बताया कि जाकिर गांजा और शराब पीने का आदी था. करीब 25 साल पहले उसकी पत्नी छोड़कर चली गई थी. वह मजदूरी करता था और जीवनयापन कर रहा था. वह अक्सर घर से बाहर ही रहता था. परिजनों ने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण हम शव ई-रिक्शा में रखकर घर ले आए.
क्या बोले सीओ सदर: सीओ सदर राजेश कमल ने बताया कि पुलिस का काम शव का पोस्टमार्टम कराना और रिपोर्ट तैयार करना है. इसके बाद शव विधिक प्रक्रिया पूरी करके परिजनों को सौंप दिया जाता है.
उन्होंने कहा कि कई बार ग्रामीण इलाकों में शव वाहन या साधन की सुविधा तत्काल नहीं मिल पाती. इसलिए परिजन अपने साधन से शव ले जाते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में प्रशासनिक स्तर पर समन्वय बढ़ाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने.
क्या बोले सीएमओ: सीएमओ डॉ. गीतम सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की भूमिका केवल अस्पतालों में हुई मौतों तक सीमित रहती है. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम हाउस से शव ले जाने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है. यदि परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और प्रार्थना पत्र देता है, तो मानवीय दृष्टि से वाहन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा सकता है.
यह भी पढ़ें: यूपी में SIR: मतदाता सूची में नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया कैसी हो, चुनाव आयोग ने क्या कहा; जानिए