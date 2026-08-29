आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मिला युवक का शव, तालाब में उतराती मिली महिला की लाश
दोनों की शिनाख्त नहीं, हुलिए और कपड़े के आधार पहचान की कोशिश
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 29, 2026 at 8:38 PM IST
आगरा: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फतेहाबाद टोल प्लाजा के पास शनिवार सुबह सड़क किनारे एक युवक का शव मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक का शव पोस्टमार्टम हाउस भेजा. अभी तक मृतक की पहचान नहीं हुई है. इसी बीच आगरा के ही जगनेर थाना क्षेत्र के गांव मेवली स्थित बांध के पास तालाब में एक महिला का शव उतराता मिला. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. मगर, महिला की पहचान नहीं हुई है. शव कई दिन पुराना लग रहा है. इस बारे में जिले के सभी थानों को महिला के फोटो और हुलिए की डिटेल्स शेयर की है. जिससे पहचान हो सके.
बता दें कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के फतेहाबाद टोल प्लाजा के पास शनिवार सुबह करीब सात बजे लखनऊ से आगरा वाली लाइन में सड़क किनारे युवक का शव मिला. युवक के सिर में चोट थी. खून बह रहा था. इसके साथ ही युवक के पैर पर भी चोट के निशान मिले. युवक के हाथ पर मोलू गौतम लिखा है. सूचना पर पहुंची फतेहाबाद थाना पुलिस युवक का शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम हादस भेज दिया.
फतेहाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि फतेहाबाद टोल प्लाजा के पास सड़क किनारे जिस युवक का शव मिला है, उसकी उम्र करीब 20 साल है. उसकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. इसके बारे में आसपास के थानों को जानकारी दी है. जिसके साथ ही पडोसी जिले में भी युवक के हुलिया, हाथ पर लिखे नाम और कपड़ों के साथ ही फोटो शेयर की है. इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. आशंका है कि युवक की किसी वाहन की चपेट में आने से मौत हुई है. जांच के बाद आगे कुछ कहा जा सकेगा.
वहीं, जगनेर थाना क्षेत्र के गांव मेवली स्थित बांध के पास तालाब में एक महिला का शव शनिवार दोपहर करीब डेढ बजे उतराता लोगों ने देखा तो तत्काल पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने तालाब से शव बाहर निकाला. उसकी शिनाख्त के प्रयास में शुरू किए हैं. जगनेर थाना पुलिस ने बताया कि ग्रामीणा और आसपास के गांव से भी शव के बारे में जानकरी शेयर की है. महिला गहरे काले रंग का सूट पहने है. उसके दोनों पेरो में काला धागा बंधा है. हाथों में हरे रंग की चूड़ियां हैं. शव कई दिन पुराना प्रतीत हो रहा है. महिला कौन थी कहां से आई. इस बारे में छानबीन की जा रही है.
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