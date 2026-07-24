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बरेली में तालाब से मिला युवक का शव, मां ने तीन युवकों पर लगाया हत्या का आरोप

गांव में शराब की भट्टी के पास हुआ था विवाद, पुलिस मामले की जांच में जुटी.

बरेली में युवक का मिला शव
बरेली में युवक का मिला शव (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 1:45 PM IST

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बरेली: आंवला थाना क्षेत्र के मनौना गांव में शुक्रवार सुबह तालाब से एक 22 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. युवक बीती रात से लापता था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच शुरू कर दी.

आंवला इंस्पेक्टर बीनू सिंह के अनुसार, मृतक की पहचान अमन (22) पुत्र स्वर्गीय विजेंद्र, निवासी मनौना के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार अमन गुरुवार रात घर से निकला, लेकिन देर रात, जब घर नहीं लौटा, तो परिजनों ने तलाश शुरु की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.

शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने तालाब में एक शव तैरता देखा, जिसके बाद परिवार को सूचना दी. मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान अमन के रूप में की.

मृतक की मां कमलेश का आरोप है कि गुरुवार रात गांव में शराब की भट्टी के पास, अमन का गांव के तीन युवकों से विवाद हुआ था. उस समय मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया. आरोप है कि बाद में वही युवक घर पहुंचकर अमन को अपने साथ ले गए.

इसके बाद वह पूरी रात घर नहीं लौटा. सुबह जिस स्थान के पास विवाद हुआ था, उसी के नजदीक तालाब में उसका शव मिला. परिजनों ने गांव के तीन युवकों पर अमन की हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

परिवार के अनुसार, अमन अविवाहित था और मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था. उसके पिता का पहले से ही निधन हो चुका है. परिवार में तीन बहनें और दो भाई हैं, जिनमें अमन सबसे बड़ा था. उसकी मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

आंवला इंस्पेक्टर बीनू सिंह ने बताया कि शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में अभी तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें: बरेली में सड़क किनारे मिला युवक का शव; पुलिस मामले की जांच में जुटी

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