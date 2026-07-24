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बरेली में तालाब से मिला युवक का शव, मां ने तीन युवकों पर लगाया हत्या का आरोप

बरेली में युवक का मिला शव ( Photo Credit:ETV Bharat )

बरेली: आंवला थाना क्षेत्र के मनौना गांव में शुक्रवार सुबह तालाब से एक 22 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. युवक बीती रात से लापता था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच शुरू कर दी.



आंवला इंस्पेक्टर बीनू सिंह के अनुसार, मृतक की पहचान अमन (22) पुत्र स्वर्गीय विजेंद्र, निवासी मनौना के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार अमन गुरुवार रात घर से निकला, लेकिन देर रात, जब घर नहीं लौटा, तो परिजनों ने तलाश शुरु की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने तालाब में एक शव तैरता देखा, जिसके बाद परिवार को सूचना दी. मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान अमन के रूप में की.



मृतक की मां कमलेश का आरोप है कि गुरुवार रात गांव में शराब की भट्टी के पास, अमन का गांव के तीन युवकों से विवाद हुआ था. उस समय मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया. आरोप है कि बाद में वही युवक घर पहुंचकर अमन को अपने साथ ले गए.