रायपुर के खारून रेलवे कॉलोनी से मिली लाश, हत्या और ब्रेन हेमरेज की गुत्थी में उलझी पुलिस

रायपुर: शहर के गंज थाना इलाके के खारून रेलवे कॉलोनी से युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया. युवक की लाश खून से लथपथ मिली है. स्थानीय लोगों की सूचना पर गंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. घटना की जांच के लिए गंज पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीम ने मौके से कई सबूत जुटाए हैं.

हालाकि ये साफ नहीं हो पाया है कि ये हत्या का मामला है, या फिर ब्रेन हेमरेज का. शक जताया जा रहा है कि युवक का ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है जिसकी वजह से उसकी जान चली गई. पुलिस को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है. पीएम रिपोर्ट से मौत की असली वजह और समय का खुलासा होगा.





खारून रेलवे कॉलोनी से मिली युवक की लाश

गंज थाना प्रभारी सुनील दास ने कहा, पुलिस को सुबह 10:00 बजे के करीब शव मिलने की सूचना मिली. बताया गया कि गंज थाना अंतर्गत खारून रेलवे कॉलोनी के पास एक युवक की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई है. इस सूचना के आधार पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जांच की तो पता चला कि 25 वर्षीय युवक रायपुर के चूना भट्टी का रहने वाला है, जिसका नाम राजा साहू है. युवक के पैर पर कुछ निशान बने मिले हैं जिससे ये शक हो रहा है कि शायद ब्रेन हेमरेज से युवक की जान गई है. हम ऐहतियात के तौर पर सभी एंगल से घटना की जांच कर रहे हैं. फिलहाल कुछ भी सुराग नहीं मिला है.