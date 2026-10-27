औरैया: 'मैडम जी ने प्यार में दिया धोखा, कभी माफ नहीं करुंगा'; लेटर लिख युवक ने किया सुसाइड!
परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, पुलिस कर रही छानबीन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 10:03 AM IST
औरैया: जिले के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में सोमवार सुबह हालेपुर-बिरूहूनी मार्ग पर आम के पेड़ से एक युवक का शव लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. खेतों की ओर निकले ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने शव नीचे उतरवाकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक की जेब से सुसाइड नोट और मोबाइल फोन बरामद हुआ है. पास में उसकी बाइक भी खड़ी मिली. जबकि परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं.
अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के विलावा गांव निवासी बृजेश पाल (35) नोएडा में काम करता था. वह 18 अक्टूबर को छुट्टी लेकर अपने गांव आया था. रविवार शाम करीब आठ बजे वह कहीं जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन देर रात तक नहीं लौटा. परिजन उसकी तलाश कर रहे थे.
सोमवार सुबह हालेपुर निवासी ग्रामीण खेतों की ओर निकले थे. इसी दौरान हालेपुर-बिरूहूनी मार्ग पर गंगाराम के खेत के पास आम के पेड़ से युवक का शव लटका देखा. उन्होंने तत्काल डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी. जानकारी मिलते ही कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार और अटसू चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई.
सुसाइड नोट में क्या लिखा?
'मेरे नसीब में प्यार नहीं है, मैं ही बदनसीब हूं, मैं मैडम जी से शादी करना चाहता था लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दे दिया. उनको मैं कभी माफ नहीं करूंगा. वो भी मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा'
लगाया हत्या का आरोप
मृतक के भाई अवधेश पाल ने बताया कि बृजेश कल रात घर से बाइक से निकल गए थे. देर रात तक न आने पर तलाश की गई. सुबह सूचना मिली कि भाई का शव पेड़ से फंदे के सहारे लटका हुआ है. बृजेश ने हत्या की आशंका जताई.
बृजेश की मौत से पिता शिव प्रकाश और मां कुश्मा देवी का रो-रोकर बुरा हाल है. घटनास्थल पर पुलिस को युवक के कानों में ईयरबड लगे मिले. उसकी जेब से सुसाइड नोट और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है.
बताया गया कि घटना से पहले युवक ने व्हाट्सएप के माध्यम से एक अन्य युवक को युवती की फोटो और कागज पर लिखा मोबाइल नंबर भेजा था. इन तथ्यों के आधार पर प्रेम प्रसंग से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस सुसाइड नोट, मोबाइल फोन और अन्य परिस्थितियों के आधार पर मामले की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी.
इस संबंध में क्षेत्राधिकारी अजीतमल शैलेंद्र सिंह ने बताया है कि कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका हुआ है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. युवक की पहचान बृजेश पाल के रूप में हुई है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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