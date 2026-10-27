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औरैया: 'मैडम जी ने प्यार में दिया धोखा, कभी माफ नहीं करुंगा'; लेटर लिख युवक ने किया सुसाइड!

औरैया में युवक ने की खुदकुशी! (फाइल फोटो) ( Photo Credit; ETV Bharat )

औरैया: जिले के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में सोमवार सुबह हालेपुर-बिरूहूनी मार्ग पर आम के पेड़ से एक युवक का शव लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. खेतों की ओर निकले ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने शव नीचे उतरवाकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक की जेब से सुसाइड नोट और मोबाइल फोन बरामद हुआ है. पास में उसकी बाइक भी खड़ी मिली. जबकि परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं.

औरैया में युवक ने की खुदकुशी! (Video Credit; ETV Bharat) अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के विलावा गांव निवासी बृजेश पाल (35) नोएडा में काम करता था. वह 18 अक्टूबर को छुट्टी लेकर अपने गांव आया था. रविवार शाम करीब आठ बजे वह कहीं जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन देर रात तक नहीं लौटा. परिजन उसकी तलाश कर रहे थे.

सोमवार सुबह हालेपुर निवासी ग्रामीण खेतों की ओर निकले थे. इसी दौरान हालेपुर-बिरूहूनी मार्ग पर गंगाराम के खेत के पास आम के पेड़ से युवक का शव लटका देखा. उन्होंने तत्काल डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी. जानकारी मिलते ही कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार और अटसू चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई. सुसाइड नोट में क्या लिखा? 'मेरे नसीब में प्यार नहीं है, मैं ही बदनसीब हूं, मैं मैडम जी से शादी करना चाहता था लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दे दिया. उनको मैं कभी माफ नहीं करूंगा. वो भी मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा' लगाया हत्या का आरोप