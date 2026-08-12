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गोमती नदी में उतराता मिला युवक का शव; चार दिन पहले घर से निकाला था, लखनऊ में लापता किशोरी सकुशल बरामद

एसीपी विकास कुमार पांडेय ने बताया कि तीन युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

राज (फाइल फोटो)
राज (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 8:29 PM IST

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लखनऊ : राजधानी के सैरपुर थाना क्षेत्र में शनिवार की शाम घर से निकले युवक (25) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. चार दिन से लापता युवक का शव माल इलाके में गोमती नदी के रिंग रोड ब्रिज के पास पानी में उतराता मिला. शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है. वहीं दूसरी ओर 9 अगस्त को घर से बिना बताये चली जाने वाली एक किशोरी को पुलिस ने बरामद कर लिया है.

एसीपी विकास कुमार पांडेय ने बताया कि परिजनों की तहरीर और आशंका के आधार पर युवक राज के साथ आखिरी बार देखे गए तीन युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. पुलिस उनसे कड़ाई से पूछताछ कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा.




​परिजनों के मुताबिक, ​वीरमपुर गांव थाना सैरपुर निवासी राज उर्फ मोनू शनिवार शाम करीब 6:30 बजे घर से निकला था. मृतक के चचेरे भाई बलवंत ने बताया कि रात 8:12 बजे जब उन्होंने राज को फोन किया तो उसने बताया कि वह किसान पथ हाईवे पर अपने दोस्त के साथ है. इसके कुछ ही देर बाद युवक का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और परिवार से उसका संपर्क पूरी तरह टूट गया.




चचेरे भाई के मुताबिक, कोई सुराग न मिलने पर परेशान परिजनों ने सैरपुर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी. सोमवार को माल थाना क्षेत्र में गोमती नदी के रिंग रोड ब्रिज के पास ग्रामीणों ने एक अज्ञात युवक का शव पानी में उतराता देखा. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब परिजनों को बुलाया तो उन्होंने शव की पहचान राज उर्फ मोनू के रूप में की.

लखनऊ में लापता किशोरी सकुशल बरामद : राजधानी की हजरतगंज पुलिस ने 9 अगस्त को घर से बिना बताये चली जाने वाली एक किशोरी को बरामद कर लिया है. पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी कैमरों की जांच और सर्विलांस सेल की मदद से सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है.


डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर ने बताया कि ​मामला 9 अगस्त का है. लखनऊ के रहने वाले एक पिता ने हजरतगंज थाने पहुंचकर पुलिस को लिखित शिकायत दी कि उनकी नाबालिग बेटी बिना बताए कहीं चली गई है. परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.

उन्होंने बताया कि ​प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह के नेतृत्व में चौकी प्रभारी लव कुमार शुक्ला की टीम को जांच सौंपी गई. डीसीपी सेंट्रल की सर्विलांस सेल और सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि किशोरी उन्नाव होते हुए राजस्थान पहुंच चुकी है. पुलिस टीम ने किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया है.

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