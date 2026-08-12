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गोमती नदी में उतराता मिला युवक का शव; चार दिन पहले घर से निकाला था, लखनऊ में लापता किशोरी सकुशल बरामद

लखनऊ : राजधानी के सैरपुर थाना क्षेत्र में शनिवार की शाम घर से निकले युवक (25) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. चार दिन से लापता युवक का शव माल इलाके में गोमती नदी के रिंग रोड ब्रिज के पास पानी में उतराता मिला. शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है. वहीं दूसरी ओर 9 अगस्त को घर से बिना बताये चली जाने वाली एक किशोरी को पुलिस ने बरामद कर लिया है.

एसीपी विकास कुमार पांडेय ने बताया कि परिजनों की तहरीर और आशंका के आधार पर युवक राज के साथ आखिरी बार देखे गए तीन युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. पुलिस उनसे कड़ाई से पूछताछ कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा.









​परिजनों के मुताबिक, ​वीरमपुर गांव थाना सैरपुर निवासी राज उर्फ मोनू शनिवार शाम करीब 6:30 बजे घर से निकला था. मृतक के चचेरे भाई बलवंत ने बताया कि रात 8:12 बजे जब उन्होंने राज को फोन किया तो उसने बताया कि वह किसान पथ हाईवे पर अपने दोस्त के साथ है. इसके कुछ ही देर बाद युवक का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और परिवार से उसका संपर्क पूरी तरह टूट गया.







चचेरे भाई के मुताबिक, कोई सुराग न मिलने पर परेशान परिजनों ने सैरपुर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी. सोमवार को माल थाना क्षेत्र में गोमती नदी के रिंग रोड ब्रिज के पास ग्रामीणों ने एक अज्ञात युवक का शव पानी में उतराता देखा. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब परिजनों को बुलाया तो उन्होंने शव की पहचान राज उर्फ मोनू के रूप में की.

लखनऊ में लापता किशोरी सकुशल बरामद : राजधानी की हजरतगंज पुलिस ने 9 अगस्त को घर से बिना बताये चली जाने वाली एक किशोरी को बरामद कर लिया है. पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी कैमरों की जांच और सर्विलांस सेल की मदद से सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है.