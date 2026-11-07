ETV Bharat / state

धारचूला में महिला की बेरहमी से हत्या, कमरे में मिले खून के धब्बे और सने कपड़े, लिव-इन पार्टनर फरार

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

पिथौरागढ़: पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र धारचूला के खोतिला में एक महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. महिला का शव बाजार से करीब दो किलोमीटर दूर पैदल पुल के पास मिला. महिला के सिर और शरीर पर चोट के गंभीर निशान पाए गए हैं. पुलिस ने मामले में लिव-इन पार्टनर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद से आरोपी फरार है.

महिला पिछले तीन वर्षों से अपने पति से अलग रह रही थी. इस दौरान वह खोतिला निवासी युवक के साथ रह रही थी. महिला की हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस को मौके से खून से सना फर्श, तकिया और खून से सने गद्दे के कपड़े मिले हैं. पुलिस ने इन सभी वस्तुओं को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित किया है.