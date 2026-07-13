आगरा दुकान हादसा: छह दिन बाद नाले में मिला लापता गंगादेवी का शव, परिजनों में कोहराम
8 जुलाई को लगातार बारिश की वजह से सुभाष बाजार में नाले पर बनी दो मंजिला दुकान भरभराकर ढह गई थी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 5:26 PM IST
आगरा: शहर के सुभाष बाजार में नाले पर बनी दो मंजिला दुकान ढहने के बाद से लापता महिला गंगादेवी का शव बरामद कर लिया गया है. पिछले छह दिनों से महिला की तलाश में नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई थीं. इसके लिए आगरा से लेकर बटेश्वर तक यमुना नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था. फिलहाल सोमवार को आगरा किला के पीछे स्थित नाले से शव बरामद कर लिया गया है.
दरअसल, बीते 8 जुलाई को लगातार बारिश की वजह से जामा मस्जिद के पीछे सुभाष बाजार में नाले पर बनी दो मंजिला राधा स्वामी क्लॉथ स्टोर नाम की दुकान भरभराकर ढह गई थी, जिससे दुकान में मौजूद कर्मचारी और ग्राहक मलबे में दब गए और चीख पुकार मच गई थी. हादसे के बाद दुकानदार और ग्राहक लोग मदद के लिए आए. मलबे से दुकानदार तुलाराम, कृष्णा, लाला के साथ ही सैंया थाना के नगला तेजा निवासी महिला सिपाही अनीता को बाहर निकाला गया था. उस हादसे में अनीता की डेढ़ वर्षीय बेटी भी चोटिल हो गई थी, जबकि अनीता की मां गंगा देवी मलबे में दब गईं थीं, तब से उनकी तलाश जारी थी.
महिला की तलाश में पुलिस-प्रशासन के साथ फायर ब्रिगेड, नगर निगम और एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी. सोमवार दोपहर गंगा देवी का शव आगरा किला के पीछे नाले से बरामद हुआ है. सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए हैं. परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि लापता गंगा देवी का शव नाले में सोमवार दोपहर करीब सवा बजे कूड़े में दबा मिला है.
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