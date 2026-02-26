ETV Bharat / state

स्टेशन पर घंटों तक मृत मां के सिर को गोद में लेकर बैठी रही बच्चियां, तकती रही छोड़कर गए पिता की राह

मधेपुरा: बिहार के मधेपुरा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार की सुबह एक हृदयविदारक घटना देखने को मिली. स्टेशन पर पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने वाली एक 25 वर्षीय महिला का शव संदिग्ध अवस्था में मिला. स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर मौजूद एक बेंच पर महिला का शव पड़ा था और उसके सिर और पैर के पास एक-एक बेटी बैठकर रो रही थी.

मां के शव के पास बैठी रही बेटियां: दोनों बच्ची की उम्र पांच साल से कम है, जिसके कारण शुरुआती दौर में दोनों कोई भी जानकारी नहीं दे पर रही थी. वह कहां से आई थी और कहां जा रही थी, कुछ भी नहीं बता पा रही थी. लोगों द्वारा नजदीक जाने और जांच करने के बाद पता चला कि महिला की मौत हो चुकी है. घटना की सूचना सहरसा जीआरपी को दी गई.

परेशान होकर रोने लगी बच्ची : मंगलवार की सुबह में जब स्टेशन पर यात्रियों का आवागमन शुरू हुआ तो उस समय लोगों ने समझा कि महिला बच्ची की गोद में सर रखकर सो रही है. जिसके बाद कई घंटे तक गोद में सिर रखने से परेशान होकर बच्ची रोने लगी.

बच्चियों ने दी जानकारी: बच्चियों को रोता देखकर स्टेशन पर मौजूद लोगों ने जब पास जाकर देखा तो महिला की मौत हो चुकी थी. बच्चियों ने पूछताछ करने पर बताया कि उनका घर जीतापुर है. उन्होंने अपनी मां और पिता का नाम बताया. रेलवे के अधिकारियों और यात्रियों द्वारा बच्ची के गोद से महिला का सिर हटा दिया गया, जिसके बाद दोनों बच्ची को बिस्किट दिया गया तो वह खाने लगी.

मां के शव को पकड़कर सो जाती थी बेटियां: बच्ची के द्वारा जानकारी मिलने के बाद मृत महिला के स्वजनों को घटना की सूचना दी गई. सहरसा से जीआरपी के आने में घंटों लग गए. शव की जांच के कारण विधिसम्मत कार्रवाई होने के कारण घंटों तक घटना स्थल पर दोनों छोटे-छोटे बच्चे शव के साथ अकेले रहे.

गोद में मम्मी को सुलाकर चले गए पापा: इस दौरान दोनों बच्ची कभी खेलती, कभी मां को जगाने के लिए रोती, कभी भूख लगने पर रोती तो कभी मां के मौत से अनजान बच्ची मां के शव को पकड़ कर सो जाती थी. महिला के साथ मौजूद उसकी तीन साल की बेटी ने बताया कि रात में मम्मी ने आत्महत्या कर ली थी. सुबह पापा (महिला का प्रेमी) हम दोनों बहनों और मम्मी को ऑटो से लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचे. यहां मम्मी को हमारे गोद में सुला दिया और फिर पापा वहां से चले गए.

गर्भवती थी मृत महिला : जानकारी के अनुसार मृत महिला के दो बच्चे हैं और वह गर्भवती भी थी. हालांकि उसकी मौत कैसे हुई, इसका स्पष्ट कारण अभी तक सामने नहीं आ सका है. पुलिस भी इस मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच में जुट गई है. सूचना मिलने पर सहरसा से जीआरपी के इंस्पेक्टर दिलीप कुमार मौके पर पहुंचे.

"आरपीएफ से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की गई है. यह साफ नहीं हो पाया है कि महिला ने वास्तव में आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या कर शव को रेलवे स्टेशन पर लाकर छोड़ दिया गया है."- दिलीप कुमार, जीआरपी के इंस्पेक्टर

हत्या या आत्महत्या?: पुलिस के अनुसार महिला के गले पर स्पष्ट निशान पाए गए हैं, जिससे यह लग रहा है कि उसने आत्महत्या की है या किसी ने उसकी हत्या कर दी है. दोनों में से किसी भी स्थिति में महिला की मौत के बाद किसी ने शव और दोनों बच्ची को स्टेशन पर लाकर छोड़ दिया है. घटना की सूचना मिलते ही महिला की एक दूर की रिश्तेदार मौके पर पहुंची.

"महिला का अपने पति से एक महीने पहले विवाद हुआ था, जिसके बाद उसका पति मजदूरी करने के लिए बाहर चला गया था. बैंक से लोन लेकर दोनों घर बना रहे थे."- मृतक महिला की रिश्तेदार