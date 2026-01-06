ETV Bharat / state

आगरा में महिला की सनसनीखेज हत्या; घर के कमरे में ही मिली लाश, हिरासत में लिया गया पति

डीसीपी अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने पूछताछ और शुरुआती जांच के बाद पति को हत्या के शक में हिरासत में लिया है.

आगरा में महिला की सनसनीखेज हत्या.
आगरा में महिला की सनसनीखेज हत्या.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 6, 2026 at 12:25 PM IST

आगरा: जिले में एक महिला की हत्या से सनसनी फैल गई. मंगलवार सुबह महिला की लाश उसके ही घर के कमरे में मिली है. मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच-पड़ताल शुरू कर दी है. घटना आगरा के अछनेरा थाना क्षेत्र में गांव नयावास की है.

ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार सुबह मर्डर की सूचना से गांव में हड़कंप मच गया. काफी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे. इसके बाद तत्काल पुलिस को भी सूचना दे दी गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

डीसीपी अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि अछनेरा थाना पुलिस को मंगलवार सुबह सूचना मिली कि गांव नयावास में एक महिला का शव कमरे में पड़ा है. उसकी हत्या कर दी गई है. कमरे में महिला खून से सनी पड़ी है. इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची.

डीसीपी ने बताया कि महिला की पहचान संजू (40) पत्नी खुमान सिंह के रूप में हुई है. महिला के चेहरे और सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर साक्ष्य जुटाए हैं. ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि खुमान सिंह और उसकी पत्नी संजू में अक्सर लड़ाई-झगड़ा होता था.

डीसीपी अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने पूछताछ और शुरुआती जांच के बाद पति खुमान सिंह को हत्या के शक में हिरासत में लिया है. उससे घटनाक्रम को लेकर पूछताछ की जा रही है. महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.

