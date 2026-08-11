ETV Bharat / state

अलीगढ़ में ब्लैक जींस व टॉप पहनी महिला की लाश गैशाला में मिली, चेहरा बुरी तरह कुचला

महिला की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है. पुलिस ने शव को कब्जे में पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 9:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलीगढ़ : इगलास थाना क्षेत्र के बड़ा खुर्द गांव में मंगलवार शाम नवनिर्मित गौशाला में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. महिला की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है. महिला ब्लैक कलर की जींस और मल्टी कलर की टॉप पहने है. चेहरा बुरी तरह से कुचला होने के कारण शिनाख्त नहीं हो सकी है.

ग्रामीणों ने गौशाला के ग्राउंड में महिला का शव पड़ा देखा तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी. जानकारी मिलते ही थाना इगलास पुलिस और अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिस अधिकारियों ने फील्ड यूनिट टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिया है.

पुलिस कर रही मामले की जांच. (Photo Credit; aligarh Police)

पुलिस के अनुसार महिला के चेहरे पर गंभीर चोट के निशान हैं और चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ है. इसके चलते शव की पहचान करने में परेशानी हो रही है. पुलिस महिला की पहचान कराने के लिए आसपास के गांवों और क्षेत्र में जानकारी जुटा रही है. साथ ही आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की सूचनाओं से भी मिलान किए जाने की संभावना है.

पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि महिला यहां कैसे पहुंची और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई. घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को जांच का हिस्सा बनाया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों ने घटना के शीघ्र अनावरण के लिए टीमों का गठन किया है. क्षेत्राधिकारी इगलास कमलेश कुमार ने बताया कि मंगलवार शाम बड़ा खुर्द गांव में नवनिर्मित गौशाला के ग्राउंड में एक अज्ञात महिला (30) का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना पर अधिकारियों ने फील्ड यूनिट टीम के साथ मौके का निरीक्षण किया. शव को मोर्चरी भेजा गया है. मृत्यु के सही कारणों का पता लगाने के लिए पंचायतनामा और पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई की जा रही है. घटना के शीघ्र अनावरण के लिए टीमें गठित की गई हैं. अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है.

यह भी पढ़ें : बाराबंकी में 12 अधिकारियों का वेतन रोका गया, जानिए किस लापरवाही में डीएम ने सख्त एक्शन लिया

TAGGED:

YOUNG WOMAN BODY FOUND IN ALIGARH
ALIGARH NEWS
UP CRIME
अलीगढ़ में मिली युवती की लाश
ALIGARH NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.