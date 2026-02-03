ETV Bharat / state

CCTV ने खोला सनसनीखेज हत्या का राज; 1 महीने बाद कब्र से निकाली गई लाश

प्रयागराज: पुलिस ने आत्महत्या मामले की जांच में चौंकाने वाला खुलासा किया है. जांच में यह बात साफ हो गई कि 1 महीने पहले जिस युवक के सुसाइड का दावा किया गया था, वह प्लानिंग के तहत की गई हत्या थी. पुलिस ने 1 महीने बाद युवक के शव को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हत्या के आरोप में मृतक के चचेरे भाई और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

19 वर्षीय युवक की मिली थी लाश: औद्योगिक थाना क्षेत्र के विशंभपुर निवासी मोहित कुमार (19) का शव 3 जनवरी 2025 को पांडेय का पुरा गांव के एक नाले में मिला था. पोस्टमार्टम में मौत की स्पष्ट वजह सामने नहीं आई थी. उसका विसरा सुरक्षित रखा गया था.

परिजन शुरू से ही हत्या की आशंका जता रहे थे. बाद में परिजनों ने मोहित के शव को दफना दिया. पुलिस ने इस केस में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था,लेकिन ठोस सुबूत के अभाव में छोड़ दिया गया. हालांकि पुलिस की जांच जारी रही.

CCTV ने खोल दिया राज: एसीपी करछना सुनील कुमार सिंह ने बताया कि केस में जांच के दौरान 2 जनवरी की रात का एक सीसीटीवी फुटेज मिला. फुटेज में मोहित का चचेरा भाई विजयराज (30) और उसकी पत्नी सत्यरूपा (25) एक बोरे में कुछ भरकर उसी दिशा में जाते दिखाई दिए, जहां अगले दिन मोहित का शव मिला था. इसके बाद दोनों से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने हत्या की बात कुबूल कर ली.

पहले पूछताछ में आरोपियों के बयान: शुरुआती पूछताछ में बताया कि उसका मोहित से प्रेम संबंध था. मोहित अक्सर चोरी-छिपे उससे मिलने आया करता था. घटना वाले दिन भी वह घर आया था. सत्यारूपा ने बताया कि उसने मोहित को घर आने को मना किया था, लेकिन वह नहीं माना. जब मोहित घर आया तो सत्यरूपा घर पर नहीं थी. वह वापस लौटी तो उसका शव फंदे से लटका मिला.

इसके बाद उसने अपने पति को फोन पर जानकारी दी. राज खुलने के डर से वह अपने पति विजयराज के साथ मोहित के शव को ठिकाने लगाने में जुट गई. उन्होंने बोरे में उसकी लाश भरकर पास के नाले में फेंक दिया. बाद में जब मोहित के घर वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की तो सत्यरूपा और उसके पति ने भी साथ दिया. दोनों खोज में जुटे रहे ताकि किसी को उन पर शक न हो.

CCTV मिलने के बाद बदला बयान: एसीपी सुनील कुमार सिंह ने बताया सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद दोबारा विजयराज और सत्यरूपा से पूछताछ शुरू की गई तो उन्होंने हत्या की बात कुबूल कर ली. विजयराज ने बताया कि मोहित और उसकी पत्नी सत्यरूपा के बीच अवैध संबंध थे, इसका उसे शक था.