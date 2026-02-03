CCTV ने खोला सनसनीखेज हत्या का राज; 1 महीने बाद कब्र से निकाली गई लाश
एसीपी करछना सुनील कुमार सिंह ने बताया कि केस में जांच के दौरान 2 जनवरी की रात का एक सीसीटीवी फुटेज मिला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 3, 2026 at 12:28 PM IST
प्रयागराज: पुलिस ने आत्महत्या मामले की जांच में चौंकाने वाला खुलासा किया है. जांच में यह बात साफ हो गई कि 1 महीने पहले जिस युवक के सुसाइड का दावा किया गया था, वह प्लानिंग के तहत की गई हत्या थी. पुलिस ने 1 महीने बाद युवक के शव को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हत्या के आरोप में मृतक के चचेरे भाई और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है.
19 वर्षीय युवक की मिली थी लाश: औद्योगिक थाना क्षेत्र के विशंभपुर निवासी मोहित कुमार (19) का शव 3 जनवरी 2025 को पांडेय का पुरा गांव के एक नाले में मिला था. पोस्टमार्टम में मौत की स्पष्ट वजह सामने नहीं आई थी. उसका विसरा सुरक्षित रखा गया था.
परिजन शुरू से ही हत्या की आशंका जता रहे थे. बाद में परिजनों ने मोहित के शव को दफना दिया. पुलिस ने इस केस में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था,लेकिन ठोस सुबूत के अभाव में छोड़ दिया गया. हालांकि पुलिस की जांच जारी रही.
CCTV ने खोल दिया राज: एसीपी करछना सुनील कुमार सिंह ने बताया कि केस में जांच के दौरान 2 जनवरी की रात का एक सीसीटीवी फुटेज मिला. फुटेज में मोहित का चचेरा भाई विजयराज (30) और उसकी पत्नी सत्यरूपा (25) एक बोरे में कुछ भरकर उसी दिशा में जाते दिखाई दिए, जहां अगले दिन मोहित का शव मिला था. इसके बाद दोनों से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने हत्या की बात कुबूल कर ली.
पहले पूछताछ में आरोपियों के बयान: शुरुआती पूछताछ में बताया कि उसका मोहित से प्रेम संबंध था. मोहित अक्सर चोरी-छिपे उससे मिलने आया करता था. घटना वाले दिन भी वह घर आया था. सत्यारूपा ने बताया कि उसने मोहित को घर आने को मना किया था, लेकिन वह नहीं माना. जब मोहित घर आया तो सत्यरूपा घर पर नहीं थी. वह वापस लौटी तो उसका शव फंदे से लटका मिला.
इसके बाद उसने अपने पति को फोन पर जानकारी दी. राज खुलने के डर से वह अपने पति विजयराज के साथ मोहित के शव को ठिकाने लगाने में जुट गई. उन्होंने बोरे में उसकी लाश भरकर पास के नाले में फेंक दिया. बाद में जब मोहित के घर वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की तो सत्यरूपा और उसके पति ने भी साथ दिया. दोनों खोज में जुटे रहे ताकि किसी को उन पर शक न हो.
CCTV मिलने के बाद बदला बयान: एसीपी सुनील कुमार सिंह ने बताया सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद दोबारा विजयराज और सत्यरूपा से पूछताछ शुरू की गई तो उन्होंने हत्या की बात कुबूल कर ली. विजयराज ने बताया कि मोहित और उसकी पत्नी सत्यरूपा के बीच अवैध संबंध थे, इसका उसे शक था.
एक दिन उसने दोनों को एक साथ देख लिया था. इसके बाद वह चुपचाप वहां से हट गया. उसने पत्नी से बाद में कहा कि मोहित को फोन करके आज रात को बुलाओ. अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा. इसके बाद सत्यरूपा ने मोहित को फोन करके बुला लिया.
मोहित के घर में आने के बाद विजयराज ने उस पर हमला कर दिया और बिस्तर में दबा दिया. इसके बाद विजयराज और उसकी पत्नी सत्यरूपा ने मोहित का तकिए से मुंह दबा दिया, जिससे उसकी थोड़ी देर में मौत हो गई.
एसीपी ने बताया कि हत्या के बाद दोनों ने शव को ठिकाने लगा दिया और किसी को शक न हो इसलिए सामान्य दिनचार्य बिताने लगे. मोहित के परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की तो दोनों ने भी मिलकर खोजबीन शुरू कर दी.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेरफेर: पुलिस की पूछताछ में विजयराज ने बताया कि उसका बहनोई त्रिभुवन स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में सफाईकर्मी है. हत्या का राज न खुल जाए इसलिए उसने अपने बहनोई से संपर्क किया. उसकी मदद से पोस्टमार्टम हाउस में संपर्क के जरिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेरफेर करा दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण साफ नहीं हुआ.
पुलिस का कहना है कि उसके बहनोई त्रिभुवन से भी पूछताछ होगी. उसके कहने पर डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट में कोई फेरबदल किया या नहीं किया, यह भी जांच का विषय है. संबंधित डॉक्टर से भी पूछताछ की जाएगी.
फिलहाल नए साक्ष्य और बयानों के बाद पुलिस ने चांडी घाट पर दफनाए गए मोहित के शव को 2 फरवरी को कब्र से निकलवाया. शव को दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. पुलिस का कहना है कि नई रिपोर्ट से मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी.
यह भी पढ़ें: घर में महिला की खून से लथपथ लाश मिली; पति ने किया लूट-हत्या का दावा, परिजनों को संदेह