30 घंटे बाद 300 मीटर दूर नाले से बरामद हुआ 6 वर्षीय विधिका का शव, रावली महदूद में बही थी रानीपुर क्षेत्र में मिली
6 साल की विधिका सोमवार शाम खेलते समय नाले में बह गई थी, तभी से उसे ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा था
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 9, 2026 at 10:12 AM IST
हरिद्वार: सिडकुल थाना क्षेत्र के रावली महदूद में सोमवार शाम नाले के तेज बहाव में बहकर लापता हुई छह वर्षीय मासूम विधिका का शव करीब 30 घंटे बाद मंगलवार रात को नाले से बरामद कर लिया गया. बच्ची की तलाश में पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम ने लगातार सर्च अभियान चलाया. कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची का शव रानीपुर क्षेत्र से बरामद हुआ. शव घटनास्थल से करीब 300 मीटर दूर रानीपुर थाना क्षेत्र में नाले से मिला.
सोमवार शाम नाले में बही थी विधिका: जानकारी के मुताबिक, बीती सात सितंबर की शाम रावली महदूद क्षेत्र में बारिश के दौरान दो बच्चियां नाले के तेज बहाव की चपेट में आ गई थीं. दोनों के नाले में बहने की सूचना के बाद आसपास के लोगों ने बचाव का प्रयास किया. स्थानीय लोगों ने सात वर्षीय हिमानी पुत्री सोहनपाल निवासी फरीदपुर, थाना कीरतपुर, बिजनौर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था. छह वर्षीय विधिका पुत्री गौतम नाले के तेज बहाव में बह गई थी.
दो दिन से चल रहा था सर्च अभियान: हादसे की सूचना मिलते ही सिडकुल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची की तलाश शुरू कर दी थी. बाद में एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और नगर पालिका की टीम को भी रेस्क्यू के लिए बुलाया गया. पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने नाले के अंदर और आसपास के स्थानों पर रातभर सर्च अभियान चलाया. नाले में भारी मात्रा में कूड़ा जमा होने और कई स्थानों पर लोगों की ओर से सीवर लाइन डाले जाने के कारण रेस्क्यू अभियान में टीम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था.
30 घंटे बाद मिली विधिका की बॉडी: घनी आबादी के बीच से गुजर रहे नाले में कई जगह पानी की मात्रा भी ज्यादा थी. मंगलवार को भी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने अलग अलग स्थानों पर बच्ची की तलाश जारी रखी. कई टन कूड़ा जेसीबी मशीनों से बाहर निकाला गया. करीब 30 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नाले में एक बच्ची का शव दिखाई दिया. टीम ने शव को बाहर निकाला. शव की पहचान 6 साल की विधिका के रूप में हुई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. पुलिस की ओर से पंचानामा की कार्रवाई की जा रही है.
थाना प्रभारी ने क्या कहा: सिडकुल थाना प्रभारी अजय शाह ने बताया कि-
सात सितंबर को रावली महदूद में नाले में बहकर लापता हुई छह वर्षीय बच्ची की तलाश के लिए पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च अभियान चला रही थी. बच्ची बहकर आगे चली गई थी और रानीपुर क्षेत्र में नाले से बच्ची का शव बरामद हुआ. शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है.
-अजय शाह, थाना प्रभारी, सिडकुल, हरिद्वार-
बच्चों के खेलते समय हुआ था हादसा: गौरतलब है कि सोमवार शाम 6 साल की विधिका और उसकी सहेली 7 साल की हिमानी खेल रहे थे. इसी दौरान वो उफनाए हुए नाले में बह गईं. आसपास मौजूद लोगों ने बच्चियों को बहते देखा तो बचाने की कोशिश की. हिमानी को तो लोगों ने नाले से सकुशल निकाल लिया था. लेकिन विधिका की किस्मत खराब थी कि वो तेज बहाव में बह गई. सोमवार शाम से ही लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था. आखिरकार 30 घंटे बाद मंगलवार रात विधिका का शव नाले से रानीपुर क्षेत्र में बरामद हुआ.
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