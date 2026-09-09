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30 घंटे बाद 300 मीटर दूर नाले से बरामद हुआ 6 वर्षीय विधिका का शव, रावली महदूद में बही थी रानीपुर क्षेत्र में मिली

नाले ने ले ली 6 साल की विधिका की जान ( Etv Bharat )