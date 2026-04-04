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चतरा में पशु चिकित्सक का शव झाड़ियों में मिला, हत्या की आशंका

चतरा: जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पशु चिकित्सक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है. आशंका जताई जा रही है कि अज्ञात अपराधियों ने इनकी हत्या कर दी है. डॉक्टर देर शाम घर से लापता थे और रातभर उनकी तलाश की गई. इसी बीच सुबह महुआ चुनने जंगल जा रहे ग्रामीणों ने झाड़ियों में शव देखा और इसकी सूचना मुखिया कृष्णा दुबे को दी. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और मौके से शव बरामद किया गया.

परिजनों ने रातभर तलाश की

मृतक की पहचान बहराकोचवा गांव निवासी पशु चिकित्सक जोगेंद्र यादव के रूप में हुई है, जो चतरा में ही पशुपालन विभाग में तैनात थे. परिजनों के अनुसार, शाम करीब छह बजे वह घर पहुंचे थे और सब्जी देकर कहा था कि खाना बनाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूं. लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटे. रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने पुलिस से खोजबीन की गुहार लगाई थी.

ग्रामीण और मृतक के बेटे के बयान (Etv Bharat)

शरीर पर चोट के निशान मिले

सदर थाना क्षेत्र के तपेज-रमना मुख्य सड़क के पास स्थित झाड़ी से शव बरामद किया गया है. शव पर कई गंभीर जख्म के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका और गहरा गई है. मौके से मृतक की मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद किया गया है. इधर सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी अवधेश सिंह और एसडीपीओ संदीप सुमन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.

डॉग स्क्वाड की टीम भी बुलाई गई