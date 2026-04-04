चतरा में पशु चिकित्सक का शव झाड़ियों में मिला, हत्या की आशंका
चतरा में एक पशु चिकित्सक का शव मिलने से इलाके में दहशत फैल गई. अज्ञात अपराधियों द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है.
Published : April 4, 2026 at 12:53 PM IST
चतरा: जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पशु चिकित्सक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है. आशंका जताई जा रही है कि अज्ञात अपराधियों ने इनकी हत्या कर दी है. डॉक्टर देर शाम घर से लापता थे और रातभर उनकी तलाश की गई. इसी बीच सुबह महुआ चुनने जंगल जा रहे ग्रामीणों ने झाड़ियों में शव देखा और इसकी सूचना मुखिया कृष्णा दुबे को दी. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और मौके से शव बरामद किया गया.
परिजनों ने रातभर तलाश की
मृतक की पहचान बहराकोचवा गांव निवासी पशु चिकित्सक जोगेंद्र यादव के रूप में हुई है, जो चतरा में ही पशुपालन विभाग में तैनात थे. परिजनों के अनुसार, शाम करीब छह बजे वह घर पहुंचे थे और सब्जी देकर कहा था कि खाना बनाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूं. लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटे. रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने पुलिस से खोजबीन की गुहार लगाई थी.
शरीर पर चोट के निशान मिले
सदर थाना क्षेत्र के तपेज-रमना मुख्य सड़क के पास स्थित झाड़ी से शव बरामद किया गया है. शव पर कई गंभीर जख्म के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका और गहरा गई है. मौके से मृतक की मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद किया गया है. इधर सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी अवधेश सिंह और एसडीपीओ संदीप सुमन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.
डॉग स्क्वाड की टीम भी बुलाई गई
मामले की गंभीरता को देखते हुए हजारीबाग से डॉग स्क्वाड की टीम भी बुलाई जा रही है ताकि साक्ष्य एकत्रित किए जा सकें. वहीं पुलिस मृतक के मोबाइल को भी खंगाल रही है.
घटना की खबर फैलते ही इलाके में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. जिला परिषद सदस्य सह कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रदेव गोप और पूर्व मुखिया कुमार विवेक भी मौके पर पहुंचे.
‘पशु चिकित्सक का शव मिला है, उसके शरीर पर कई गंभीर चोट के निशान मिले हैं, पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है’- संदीप सुमन, सदर एसडीपीओ.
आशंका जताई जा रही है कि डॉक्टर की हत्या कहीं और की गई है और शव को लाकर तुड़ाग इलाके में फेंका गया है. फिलहाल पुलिस मामले के हर एक पहलू की जांच कर रही है.
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