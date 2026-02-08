ETV Bharat / state

झालावाड़ : बस स्टैंड के पास नाले में मिली अज्ञात महिला की लाश, इलाके में मचा हड़कंप

झालावाड़ बस स्टैंड के पास रविवार सुबह नाले में एक अज्ञात महिला का शव मिला, मृतका की पहचान के प्रयास जारी है.

अज्ञात शव बरामद
अज्ञात शव बरामद (फोटो ईटीवी भारत झालावाड़)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 8, 2026 at 9:10 AM IST

​झालावाड़ : शहर से रविवार सुबह एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां बस स्टैंड के ठीक सामने स्थित एक गंदे नाले में अज्ञात महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. सुबह-सुबह शव मिलने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. ​कोतवाली थाने के एएसआई अशोक कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सुबह साढ़े सात बजे सूचना मिली थी. उन्होंने बताया कि "फिलहाल महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है. महिला के शरीर पर किसी भी प्रकार के गंभीर चोट के निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं. शव को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल की मोर्चरी (शवगृह) में रखवा दिया गया है.

सफाई कर्मचारियों ने दी पुलिस को सूचना : ​जानकारी के अनुसार रविवार सुबह करीब 7:30 बजे नगर परिषद के सफाई कर्मचारी जब अपने काम पर निकले, तो उन्होंने नाले में एक महिला का शव पड़ा देखा. कर्मचारियों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी. सूचना मिलते ही कोतवाली थाने से एएसआई (ASI) अशोक कुमार पुलिस टीम और रेस्क्यू दल के साथ मौके पर पहुंचे. ​पुलिस की रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद महिला के शव को नाले के गहरे पानी और गंदगी से बाहर निकलवाया. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की, लेकिन प्राथमिक तौर पर महिला की पहचान नहीं हो सकी.

​दुर्घटना की आशंका : ​पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह अंदेशा जताया जा रहा है कि यह मामला एक हादसा हो सकता है. जिस स्थान पर शव मिला है, वह गंदे नाले के बिल्कुल समीप है. पुलिस का अनुमान है कि महिला सुबह संभवतः वहां गई होगी और पैर फिसलने या संतुलन बिगड़ने के कारण वह नाले में जा गिरी, जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई हो हालांकि, मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा.

​शिनाख्त के लिए किए जा रहे प्रयास : ​महिला की पहचान के लिए पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है. कोतवाली पुलिस पिछले कुछ दिनों में दर्ज हुई गुमशुदगी की रिपोर्टों की जांच कर रही है. साथ ही, मृतका के फोटो को विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया है ताकि उसके परिजनों तक पहुंचा जा सके. पुलिस ने आसपास के थानों को भी इस संबंध में सूचित कर दिया है.

