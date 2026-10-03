खूंटी में सनसनी: तिग्गा नदी पुल के नीचे बोरे में मिली अज्ञात युवती की लाश, जांच में जुटी पुलिस
खूंटी में तिग्गा नदी के पास अज्ञात युवती की लाश मिलने से संसनी फैल गई, पुलिस जांच कर रही है.
Published : October 3, 2026 at 1:51 PM IST
रांची/खूंटीः जिला खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र स्थित कच्चाबारी पंचायत के पास शनिवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब कर्रा-लोधमा-धुर्वा मुख्य पथ पर मौजूद तिग्गा नदी पुल के नीचे एक अज्ञात युवती का शव बरामद किया गया. अपराधियों ने शव को मैदे के एक खाली बोरे में बंद कर पुल के नीचे फेंक दिया था. सुबह राहगीरों और ग्रामीणों की नजर जब इस संदिग्ध बोरे पर पड़ी, तो उन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी.
हत्या कर शव ठिकाने लगाने की आशंका
मृतक की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष बताई जा रही है. बरामदगी के समय युवती के शरीर पर केवल शर्ट थी और पूरे बदन पर मैदा लगा हुआ पाया गया. सूचना मिलते ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई. प्रारंभिक परिस्थितियों को देखते हुए अंदेशा जताया जा रहा है कि युवती की हत्या किसी अन्य स्थान पर करने के बाद सबूत मिटाने की नीयत से शव को यहां लाकर फेंका गया है.
शव की पहचान की चल रही कवायदः थाना प्रभारी
मामले की पुष्टि करते हुए कर्रा थाना प्रभारी राजू कुमार ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और कागजी प्रक्रिया पूरी कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस आसपास के थानों में हाल ही में दर्ज कराई गई गुमशुदगी की शिकायतों की जांच कर रही है, साथ ही मोबाइल डंप डेटा और तकनीकी साक्ष्यों का सहारा लेकर युवती की पहचान स्थापित करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस का दावा है कि मामले का जल्द खुलासा कर आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.
इलाके में लगातार हो रहीं वारदातें, लोगों में दहशत
कर्रा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में युवतियों के संदिग्ध शव मिलने का यह पहला मामला नहीं है. इससे पूर्व बीते वर्ष 12 अप्रैल 2025 को लोधमा पंचायत क्षेत्र के मुरहू पार टांड़ से भी एक युवती का गला कटा शव मिला था, जिसे दुष्कर्म के बाद जलाने की कोशिश की गई थी. इसके कुछ ही महीनों बाद, 3 दिसंबर 2025 को मुरहू-कटमकुकु के जंगलों से एक 20 वर्षीय युवती का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ था. एक के बाद एक सामने आ रही इन खौफनाक घटनाओं के चलते स्थानीय जनता में भारी रोष और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है.
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