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खूंटी में सनसनी: तिग्गा नदी पुल के नीचे बोरे में मिली अज्ञात युवती की लाश, जांच में जुटी पुलिस

खूंटी में युवती का शव बरामद ( Etv Bharat )

रांची/​खूंटीः जिला खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र स्थित कच्चाबारी पंचायत के पास शनिवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब कर्रा-लोधमा-धुर्वा मुख्य पथ पर मौजूद तिग्गा नदी पुल के नीचे एक अज्ञात युवती का शव बरामद किया गया. अपराधियों ने शव को मैदे के एक खाली बोरे में बंद कर पुल के नीचे फेंक दिया था. सुबह राहगीरों और ग्रामीणों की नजर जब इस संदिग्ध बोरे पर पड़ी, तो उन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी.