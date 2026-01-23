ETV Bharat / state

किला कालिंजर में एक अज्ञात महिला का मिला शव, मच गया हड़कंप,चट्टान से गिरने से मौत की आशंका

बांदा: जिले के ऐतिहासिक कालिंजर किले में गुरुवार को एक अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही मामले की जांच कर महिला की शिनाख्त कर रही है.

पर्यटकों को दिखा महिला का शव: पुलिस के मुताबिक, कालिंजर किले के अंदर श्रृंगार किला व मदार ताला के पास गुरुवार की शाम को कुछ पर्यटकों को एक महिला का शव दिखा. इसके बाद सूचना पर मौके पर सीओ नरैनी और पुलिस को दी, जिसके बाद सीओ और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई है.



महिला का साथ मौके से फरार: पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने बताया कि कालिंजर किले में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है. जिस क्षेत्र में शव मिला है, वहां पर लोगों का आवागमन कम रहता है. आशंका जताई जा रही है की महिला शायद अपने किसी साथी के साथ यहां पर आई होगी और चट्टान से पैर फिसल जाने के कारण वह नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई. इसके बाद महिला का साथी उसे छोड़कर मौके से फरार हो गया. महिला की शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है. पूरे मामले की जांच की जा रही है.