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फर्रुखाबाद: काली नदी से मिला अज्ञात महिला का शव, पुलिस कार्रवाई में जुटी

संदिग्ध अवस्था में अज्ञात महिला का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप

अज्ञात महिला का शव बरामद
अज्ञात महिला का शव बरामद (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 2:59 PM IST

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फर्रुखाबाद: जिला के थाना जहानगंज क्षेत्र में काली नदी के पास से शुक्रवार को संदिग्ध अवस्था में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ, जिसके बाद से क्षेत्र में हड़कंप है. सूचना मिलने पर घटनास्थल पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी.

थाना जहानगंज इंस्पेक्टर पूनम अवस्थी के अनुसार, बीती रात थाने पर सूचना मिली थी कि एक महिला का शव काली नदी के पास पड़ा है. सूचना मिलने पर थाना जहानगंज पुलिस काली नदी के पास पहुंची, मृत महिला नीला लोवर और सफेद टी शर्ट पहनी थी. कुछ देर बाद मौके पर एसओ पूनम अवस्थी और क्षेत्राधिकार अजय कुमार वर्मा पहुंचे और खोजबीन शुरू की.

थाना जहानगंज में लिखी हुई गुमशुदगी भी चेक की गई और गुमशुदा लोगों के परिजनों को बताया गया, लेकिन किसी ने शिनाख्त नहीं की. फॉरेंसिक के द्वारा साक्ष इकट्टा करने के बाद, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई.

वहीं फतेहगढ़ पुलिस ने मृत महिला का फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर शिनाख्त की अपील की है. साथ ही कहा, 17 अप्रैल को काली नदी से एक अज्ञात महिला का शव संदिग्ध अवस्था में प्राप्त हुआ है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम व शिनाख्त के लिए सुरक्षित रखवा दिया है. शिनाख्त होने या नही होने पर अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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