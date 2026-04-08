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आगरा में तीन साल की बच्ची का शव नाले में मिला; मां गिरफ्तार, पूछताछ में हैरान करने वाली वजह आई सामने

डॉक्टर को दिखाने की बात कहकर मासूम को साथ लेकर निकली थी मां, फिर नहीं लौटी.

आरोपी मां ममता और बच्ची खुशी (फाइल फोटो)
आरोपी मां ममता और बच्ची खुशी (फाइल फोटो) (Photo Credit; Agra Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 6:35 PM IST

3 Min Read
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आगरा: पुलिस ने बुधवार को यमुना में मृत मिली बच्ची के मामले का खुलासा कर दिया है. बच्ची की हत्या उसकी मां ने ही की थी. आरोप है कि मां ने अवैध संबंधों पर पर्दा डालने को तीन वर्षीय बेटी को मार डाला. पुलिस ने आरोपी मां को हिरासत में लेकर पूछताछ की. इसके बाद उसका कबूलनामा सुनकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ की जा रही है.

बता दें कि, मंगलवार देर शाम छत्ता थाना क्षेत्र में यमुना आरती स्थल पर नाले में करीब तीन वर्षीय मासूम बच्ची का शव उतराता मिला था. सूचना पर पहुंची छत्ता थाना पुलिस ने नाले से बच्ची का शव निकाला और उसकी शिनाख्त के प्रयास किए. पुलिस की छानबीन में बच्ची की पहचान खुशी पुत्री रामू धाकड निवासी नगला धाकरान के रूप में हुई. छानबीन के बाद पुलिस ने ममता पत्नी रामू को हिरासत में लेकर पूछताछ की. मां की बातें सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई. पुलिस ने आरोपिता ममता को गिरफ्तार किया है.

पति ने लगाए पत्नी पर गंभीर आरोप : एसीपी छत्ता शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि नगला धाकरान निवासी रामू धाकड़ की शादी नवंबर 2023 में बिहार के हरीनगर निवासी ममता से हुई थी. नवंबर 2024 में ममता ने एक बेटी को जन्म दिया. जिसका नाम परिवार ने खुशी रखा. पुलिस की अब तक की छानबीन और आरोपिता से पूछताछ में ये बातें सामने आईं हैं. जिसके मुताबिक, ममता कई माह से किसी युवक से फोन पर बात करती थी. कई बार घर से बिना बताए चली जाती थी. मंगलवार सुबह पति रामू जब चेन बनाने के कारखाने में काम करने गया था तो करीब 11 बजे ममता घर से बेटी खुशी को साथ लेकर निकली. उसने कहा कि बेटी खुशी को डॉक्टर को दिखाने जा रही है. इसके बाद ममता घर नहीं लौटी. पति रामू ने इसकी जानकारी पुलिस को दी थी. देर रात थाना छत्ता पुलिस के दिखाए गए फोटो से मासूम बच्ची खुशी की पहचान हुई. जिस पर छत्ता थाना पुलिस ने मां ममता को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की. पीड़ित रामू का आरोप है कि अवैध संबंधों के चलते ही पत्नी ममता ने बेटी खुशी की हत्या की है.

बच्ची की शिनाख्त, पीएम रिपोर्ट का इंतजार : एसीपी छत्ता शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि मंगलवार देर शाम करीब सात बजे यमुना किनारा मार्ग पर यमुना आरती स्थल के पास नाले में बच्ची का शव मिला था. बच्ची पानी में डूबी हुई थी. इसलिए, वहां से निकलने वाले लोगों को नहीं दिख रही थी. बाद में एक युवक की नजर जब बच्ची पर गई तो पुलिस को सूचना मिली थी. बच्ची के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं दिखा था. उसका पोस्टमार्टम कराया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही बच्ची की मौत का कारण स्पष्ट होगा. बच्ची की टीशर्ट और लोअर से ही पिता ने उसकी पहचान की है.

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