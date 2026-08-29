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बस्ती में वाल्टरगंज थाना प्रभारी का शव सरकारी घर में मिला, स्टेटस लगाया- धन-संपदा प्रेम से बढ़कर नहीं

वाल्टरगंज थाना प्रभारी का शव मिला. ( Photo Credit; ETV Bharat )