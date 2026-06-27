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टनकपुर में शारदा नदी में डूबे दूसरे युवक का शव भी पांचवें दिन बरामद, सोमवार को नहाने के दौरान हुआ था हादसा

22 जून को नैनिक सक्सेना और तरुण सक्सेना नाम के चचेरे भाई बूम क्षेत्र में नहाने के दौरान शारदा नदी में डूब गए थे

YOUTH DROWNED IN SHARDA RIVER
शारदा नदी में डूबे दूसरे युवक का भी शव बरामद (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 27, 2026 at 8:43 AM IST

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चंपावत: बीती 22 जून को टनकपुर बूम क्षेत्र में नहाने के दौरान शारदा नदी में डूबे दो चचेरे भाई नैतिक सक्सेना एवं तरुण सक्सेना में से दूसरे युवक का शव भी पुलिस एवं एसडीआरएफ की टीम ने शारदा बैराज टनकपुर से बरामद कर लिया है. शारदा बैराज की जाली में अटके मिले नैतिक सक्सेना के शव को कड़ी मशक्कत के उपरांत एसडीआरएफ द्वारा बाहर निकाला गया. पंचनामे की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया.

बूम क्षेत्र में डूबे दूसरे युवक का शव मिला: वहीं एक रोज पहले ही तरुण का शव भी शारदा नजर से एसडीआरएफ एवं पुलिस टीम द्वारा बरामद कर लिया गया था. दोनों युवकों के डूबने के उपरांत लगातार बीते पांच दिन से एसडीआरएफ एवं पुलिस द्वारा शवों को खोजबीन की जा रही थी. दोनों युवकों के शव बरामद होने के उपरांत मृतक युवकों के परिजनों में शोक का माहौल है.

चचेरे भाई शारदा नदी में डूबे थे: टनकपुर-पूर्णागिरि मार्ग स्थित बूम क्षेत्र में शारदा नदी में पांच दिन पहले डूबे दो चचेरे भाइयों में से दूसरे युवक नैतिक सक्सेना (18) का शव शुक्रवार को घटना के पांचवें दिन बाद शारदा बैराज क्षेत्र से बरामद हो गया. इससे एक दिन पहले गुरुवार को तरुण सक्सेना (20) का शव बूम क्षेत्र के समीप बरामद हुआ था. गौरतलब है कि 22 जून की दोपहर टनकपुर के वार्ड नंबर-3 निवासी दोनों चचेरे भाई शारदा नदी में स्नान करने के दौरान तेज बहाव की चपेट में आकर डूब गए थे. घटना के बाद से ही एसडीआरएफ, पीएसी, जल पुलिस और स्थानीय पुलिस की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी.

परिवारों में कोहराम मचा: शुक्रवार पूर्वाह्न नैतिक सक्सेना का शव शारदा बैराज क्षेत्र से बरामद किया गया. कोतवाली टनकपुर के प्रभारी निरीक्षक चेतन रावत ने बताया कि हाथ में पहनी अंगूठी के आधार पर शव की शिनाख्त की गई. पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए उपजिला अस्पताल की मोर्चरी भेज दिया. दोनों युवकों की असमय मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और स्थानीय लोगों ने दिवंगत युवकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है.
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