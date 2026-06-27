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टनकपुर में शारदा नदी में डूबे दूसरे युवक का शव भी पांचवें दिन बरामद, सोमवार को नहाने के दौरान हुआ था हादसा

शारदा नदी में डूबे दूसरे युवक का भी शव बरामद ( Etv Bharat )