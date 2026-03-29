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बरेली में रामगंगा में डूबे किशोर का शव बरामद, SDRF ने रेस्क्यू कर निकाला

राख विसर्जन के बाद कई लोग नदी में स्नान करने लगे. तभी नहाते समय 3 किशोर अचानक गहरे पानी में चले गए थे.

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24 घंटे की मशक्कत के बाद रामगंगा में डूबे किशोर का शव बरामद. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 8:24 PM IST

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बरेली: मीरगंज क्षेत्र के गांव मनकरा में रामगंगा नदी में डूबे किशोर का शव करीब 24 घंटे बाद बरामद कर लिया गया. रविवार को SDRF टीम ने लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद घटना स्थल से लगभग 20 मीटर की दूरी पर किशोर का शव खोज निकाला. बताया जा रहा है कि किशोर नदी के भंवर में फंस गया था, जिससे उसकी मौत हो गई.

बता दें, घटना शनिवार की है, जब गांव मनकरा में आयोजित जागरण के बाद ग्रामीण राख विसर्जन के लिए रामगंगा स्थित कैलाश गिरी मढ़ी पहुंचे थे, इस दौरान कई लोग नदी में स्नान कर रहे थे. तभी नहाते समय 3 किशोर अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे.

ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए अनमोल (8) पुत्र पुसे और कपिल (9) पुत्र अनिल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. हालांकि, 14 साल के अर्जुन पुत्र ओमवीर शर्मा निवासी गांव डकिया थाना शाहबाद निवासी रामपुर जो जागरण में अपनी रिश्तेदारी में आया था, गहरे पानी में डूबकर लापता हो गया.

घटना के बाद शनिवार दोपहर से ही स्थानीय गोताखोरों और प्रशासन ने तलाश अभियान शुरू किया, लेकिन देर शाम तक कोई सफलता नहीं मिली. इसके बाद रविवार को SDRF टीम को बुलाया गया, जिसने आधुनिक उपकरणों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया.

करीब 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने किशोर का शव बरामद कर लिया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, किशोर नदी के भंवर में फंस गया था, जिससे वह बाहर नहीं निकल सका. मीरगंज पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

एसडीएम मीरगंज आलोक कुमार ने बताया कि घटना आंवला तहसील क्षेत्र में हुई है. मौके पर लेखपाल और सिरौली पुलिस की मौजूदगी में गोताखोरों द्वारा तलाश कराई गई.

ये भी पढ़ें: बरेली रामगंगा में डूबे किशोर का 18 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग, एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी

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