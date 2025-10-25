ETV Bharat / state

हादसा या कुछ और ? किशोरी का शव पांच दिन बाद कब्र से निकाला, जानिए पूरा मामला

खींवसर थानाधिकारी श्याम सुंदर ने बताया कि परिजनों के अनुसार किशोरी मनीषा को दीपावली के दिन उल्टी और सांस लेने में तकलीफ हुई थी. इसके बाद उसकी दादी उसे पांचौड़ी के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंची. वहां डॉक्टर रामलाल खोजा ने किशोरी को इंजेक्शन लगाया था. इंजेक्शन लगने के बाद उसकी तबियत बिगड़ गई थी, जिसके बाद डॉक्टर ने निजी एंबुलेंस से नागौर जाने को कह दिया.

नागौर: खींवसर के पांचौड़ी में एक किशोरी की मौत के मामले में परिजनों ने चिकित्सक पर गलत इंजेक्शन का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है. इधर, उपखंड अधिकारी के आदेश पर पुलिस ने किशोरी के शव को कब्र से बाहर निकलवाया. उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. किशोरी की दीवाली के दिन संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. इस घटना के बाद से ही आरोपी चिकित्सक फरार है.

परिजनों का आरोप- 40 मिनट पहले हुई मौत: परिजनों का आरोप है कि मनीषा को पांचौड़ी से नागौर लेकर एक निजी अस्पताल पहुंचे तो वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और 30 से 40 मिनट पहले ही मौत होने की बात कही. परिजनों का आरोप है कि मनीषा की मौत गलत इंजेक्शन लगाने से पांचौड़ी में ही हो गई थी. डॉक्टर को इसकी जानकारी लगते ही उसने उन्हें नागौर भेज दिया और खुद मौके से फरार हो गया.

पांच दिन पहले दफनाया, शुक्रवार को बाहर निकाला शव: किशोरी मनीषा की मौत के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन मामला दर्ज होने के बाद उपखंड अधिकारी ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम का आदेश दिया और शनिवार को मृतका के शव को बाहर निकालकर खींवसर के राजकीय अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया है, जहां अब बोर्ड द्वारा उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा.

डॉक्टर फरार, मामला दर्ज: खींवसर थानाधिकारी श्याम सुंदर ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. उपखंड अधिकारी के आदेश के बाद शव को बाहर निकालकर उसे अस्पताल लाया है. पोस्टमार्टम के बाद शव फिर से परिजनों को सौंपा जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा. डॉक्टर रामलाल खोजा की तलाश जारी है, फिलहाल वह फरार है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.