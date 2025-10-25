ETV Bharat / state

हादसा या कुछ और ? किशोरी का शव पांच दिन बाद कब्र से निकाला, जानिए पूरा मामला

नागौर में किशोरी की मौत के मामले में पुलिस में चिकित्सक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. हादसे के बाद से वह फरार है.

girl suspicious death
कब्र खुदाई के दौरान मौजूद ग्रामीण (ETV Bharat Nagaur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 25, 2025 at 6:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नागौर: खींवसर के पांचौड़ी में एक किशोरी की मौत के मामले में परिजनों ने चिकित्सक पर गलत इंजेक्शन का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है. इधर, उपखंड अधिकारी के आदेश पर पुलिस ने किशोरी के शव को कब्र से बाहर निकलवाया. उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. किशोरी की दीवाली के दिन संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. इस घटना के बाद से ही आरोपी चिकित्सक फरार है.

खींवसर थानाधिकारी श्याम सुंदर ने बताया कि परिजनों के अनुसार किशोरी मनीषा को दीपावली के दिन उल्टी और सांस लेने में तकलीफ हुई थी. इसके बाद उसकी दादी उसे पांचौड़ी के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंची. वहां डॉक्टर रामलाल खोजा ने किशोरी को इंजेक्शन लगाया था. इंजेक्शन लगने के बाद उसकी तबियत बिगड़ गई थी, जिसके बाद डॉक्टर ने निजी एंबुलेंस से नागौर जाने को कह दिया.

पढ़ें: जयपुर में द्रव्यवती नदी में डूबने से किशोरी की मौत

परिजनों का आरोप- 40 मिनट पहले हुई मौत: परिजनों का आरोप है कि मनीषा को पांचौड़ी से नागौर लेकर एक निजी अस्पताल पहुंचे तो वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और 30 से 40 मिनट पहले ही मौत होने की बात कही. परिजनों का आरोप है कि मनीषा की मौत गलत इंजेक्शन लगाने से पांचौड़ी में ही हो गई थी. डॉक्टर को इसकी जानकारी लगते ही उसने उन्हें नागौर भेज दिया और खुद मौके से फरार हो गया.

पांच दिन पहले दफनाया, शुक्रवार को बाहर निकाला शव: किशोरी मनीषा की मौत के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन मामला दर्ज होने के बाद उपखंड अधिकारी ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम का आदेश दिया और शनिवार को मृतका के शव को बाहर निकालकर खींवसर के राजकीय अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया है, जहां अब बोर्ड द्वारा उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा.

डॉक्टर फरार, मामला दर्ज: खींवसर थानाधिकारी श्याम सुंदर ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. उपखंड अधिकारी के आदेश के बाद शव को बाहर निकालकर उसे अस्पताल लाया है. पोस्टमार्टम के बाद शव फिर से परिजनों को सौंपा जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा. डॉक्टर रामलाल खोजा की तलाश जारी है, फिलहाल वह फरार है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

TAGGED:

DEATH OF TEENAGE GIRL
BODY TAKEN OUT OF GRAVE
POST MORTEM OF TEENAGER
GIRL SUSPICIOUS DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बहुत से लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर कर देते हैं यह बड़ी गलती, जानें सही उपयोग कैसे करें?

छठ महापर्व : जानें नहाय-खाय, खरना, संध्या और प्रात: कालीन अर्घ्य की डेट और टाइमिंग

पाकिस्तान में टमाटर ₹600, अदरक ₹750 किलो बिक रहा , जानिए क्या है वजह?

हेल्थ टिप्स: बदलने लगा मरुधरा के मौसम का मिजाज, अस्थमा और सांस के मरीज कैसे रखें सेहत का ख्याल...जानिए

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.