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गोरखपुर में कोचिंग गए छात्र का मिला शव, परिवार में कोहराम

प्रिंस के पिता ने बताया कि मेरे बेटे से एक लड़की बात करती थी. उसी को लेकर मेरे बेटे की हत्या की गई है.

गोरखपुर में कोचिंग गए छात्र का मिला शव
गोरखपुर में कोचिंग गए छात्र का मिला शव (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 3:48 PM IST

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गोरखपुर: हाईस्कूल टॉपर 15 साल के लापता छात्र का शव मंगलवार को चिलुआताल में उतराता हुआ मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरु कर दी, छात्र बीते रोज घर से कोचिंग के लिए निकला था, लेकिन वापस घर नही लौटा, इसके बाद पिता ने थाने में तहरीर देकर मामला दर्ज कराया. पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर छानबीन की लेकिन छात्र का कोई सुराग नही मिला.

प्रेम प्रसंग में बेटे की हुई हत्या (VIDEO Credit: ETV Bharat)

मामला जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर चिलुआताल थाना क्षेत्र के मोहरीपुर चौराहे का है. प्रिंस इसी सत्र में हाईस्कूल पास किया था. वह 23 सितंबर की सुबह करीब 8 बजे कैंट थाना क्षेत्र के बेतियाहाता स्थित मोमेंटम इंस्टीट्यूट जाने के लिए घर से निकला, लेकिन वह देर शाम तक घर नहीं लौटा. परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, कोचिंग में फोन कर पूछा तो पता चला कि वह कोचिंग गया ही नहीं था, जबकि उस दिन उसकी परीक्षा थी.

इसके बाद प्रिंस के पिता ने चिलुआताल पुलिस को तहरीर दी. पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर मोबाइल फोन की कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच शुरू की. जांच में मोबाइल की आखिरी लोकेशन पीपीगंज क्षेत्र में मिली. इसके बाद फोन बंद हो गया. पुलिस और परिजनों ने काफी छानबीन की लेकिन प्रिंस का कुछ पता नही चला.

छात्र का मिलने से परिवार में कोहराम
छात्र का शव मिलने से परिवार में कोहराम (Photo Credit: ETV Bharat)

मामले के 5 दिन बाद मंगलवार को चिलुआताल में एक शव उतराता मिला, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पीआरवी थाने की पुलिस ने शव को बाहर निकाला और प्रिंस के घरवालों को सूचना दी. घटना स्थल पहुंचे नंदकिशोर ने कपड़ों से अपने बेटे की पहचान की, फिर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. कुछ देर बाद घरवाले और ग्रामीण भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए और जमकर हंगामा किया.

इस दौरान, पुलिस को प्रिंस के पिता ने बताया कि मेरे बेटे से एक लड़की बात करती थी. उसी को लेकर मेरे बेटे की हत्या कर शव को चिलुआताल में फेंका गया है, मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए लड़की और उसके भाई तथा माता-पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. लड़की के मोबाइल की जांच भी पुलिस कर रही है.

छात्र का शव चिलुआताल में उतराता हुआ मिला
छात्र का शव चिलुआताल में उतराता हुआ मिला (Photo Credit: ETV Bharat)

इस संबंध में चिलुआताल थाना प्रभारी ने बताया कि छात्र का शव मोर्चरी में भेज दिया गया है. मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण का पता चल सकेगा. साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.
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