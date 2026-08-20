वाराणसी में लापता छात्रा का शव मिला; घर से दुर्गंध आने पर पता चला, दो दिन पहले कॉलेज के लिए निकली थी
एडीसीपी क्राइम ने बताया कि हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 5:54 PM IST
वाराणसी : जिले के रोहनिया थाना क्षेत्र में दो दिन से लापता युवती (22) का शव मिलने से हड़कंप मच गया. शव की दुर्गंध आने से आस-पास के लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और मामले के जांच में जुट गई हैं.
एडीसीपी क्राइम नीतू कात्यान ने बताया कि गुरुवार को 112 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना रोहनिया क्षेत्र के एक मकान में 20 से 22 वर्ष की एक युवती का शव मिला है. मौके पर तुरंत सभी लोग पहुंचे, फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया. युवती की पहचान कर ली गई है.
पुलिस पूछताछ में परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी 18 अगस्त को सुबह कॉलेज के लिए निकली थी और घर वापस नहीं आई. उनके द्वारा यह भी बताया गया कि जहां से युवती का शव बरामद हुआ है, वहां एक युवक ने किराए पर कमरा लिया था.
युवक दूर का रिश्तेदार भी है. परिजनों ने युवक के खिलाफ लिखित तहरीर दी है. हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के लिए चार टीमों का गठन किया है, इसमें जल्द ही कार्रवाई होगी.
परिजनों के मुताबिक, युवती एमएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा थी. वह 18 तारीख को अपने घर से लापता हो गई थी. परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सूचना नहीं मिली. उसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत की थी. गुरुवार को पुलिस को रोहनिया थाना क्षेत्र में एक मकान से बदबू आने की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरा खुलवाया.
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