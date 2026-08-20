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वाराणसी में लापता छात्रा का शव मिला; घर से दुर्गंध आने पर पता चला, दो दिन पहले कॉलेज के लिए निकली थी

वाराणसी : जिले के रोहनिया थाना क्षेत्र में दो दिन से लापता युवती (22) का शव मिलने से हड़कंप मच गया. शव की दुर्गंध आने से आस-पास के लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और मामले के जांच में जुट गई हैं.

एडीसीपी क्राइम नीतू कात्यान ने बताया कि गुरुवार को 112 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना रोहनिया क्षेत्र के एक मकान में 20 से 22 वर्ष की एक युवती का शव मिला है. मौके पर तुरंत सभी लोग पहुंचे, फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया. युवती की पहचान कर ली गई है.

पुलिस पूछताछ में परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी 18 अगस्त को सुबह कॉलेज के लिए निकली थी और घर वापस नहीं आई. उनके द्वारा यह भी बताया गया कि जहां से युवती का शव बरामद हुआ है, वहां एक युवक ने किराए पर कमरा लिया था.