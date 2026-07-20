आगरा में उटंगन नदी के गड्ढे में मिला छात्रा का शव, जांच में जुटी पुलिस
छात्रा की मौत की खबर से सदमे में परिवार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 10:21 AM IST
आगरा: खेरागढ़ थाना क्षेत्र के गांव डूंगरवाला के पास उटंगन नदी के गहरे गड्ढे में रविवार को एक लापता छात्रा का शव मिला. छात्रा 17 जुलाई से लापता थी. परिजन उसकी तलाश में जुटे थे. छात्रा घर से कम्प्यूटर कोचिंग के लिए गई थी. इसके बाद लौट कर नहीं आई. छात्रा की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मचा हुआ है.
खेरागढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक हरीश कुमार शर्मा ने बताया कि उटंगन नदी के पास स्थित गांव डूंगरवाला से सूचना मिली थी कि एक युवती का शव उटंगन नदी के गहरे गड्ढे में उतरा रहा है. जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. गहरे पानी और गड्ढे की वजह से कोई भी व्यक्ति नदी में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था. इस पर मैंने खुद मोर्चा संभाला और बिना देर किए नदी में उतर गया. जिस पर पुलिस टीम भी साथ में आ गई. इसके बाद काफी मशक्कत के बाद गहरे पानी से शव को बाहर निकाला.
थाना प्रभारी निरीक्षक हरीश कुमार शर्मा ने बताया कि छानबीन में यह सामने आई कि एक छात्रा 17 जुलाई से लापता थी. परिजन उसकी तलाश कर रहे थे. रविवार सुबह करीब 10 बजे परिवार के सदस्य उसकी गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए खेरागढ़ थाना पर आए थे. इसी दौरान करीब दो घंटे बाद दोपहर 12 बजे पुलिस को डूंगरवाला गांव के पास उटंगन नदी में एक छात्रा का शव पड़े होने की सूचना मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. छात्रा की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका स्पष्ट खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा. फिलहाल पुलिस हर पहलू ध्यान में रखकर गहन जांच कर रही है, जिससे यह पता चल जाए कि छात्रा की मौत हादसा है या आत्महत्या है.
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