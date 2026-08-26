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गोरखपुर में ब्लाइंड स्कूल के बाथरूम में छात्र का शव मिला; CCTV में बाल्टी लेकर जाता दिखा, पुलिस ने मोबाइल कब्जे में लिया

गोरखपुर : जिले के लाल डिग्गी स्थित स्पर्श राजकीय दृष्टि बाधित ब्वॉयज इंटर कॉलेज के बाथरूम में छात्र (18) का शव मिलने से हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. सूचना पर नगर पुलिस अधीक्षक निमिष पाटिल और एडीएम सिटी गजेंद्र कुमार भी मौके पर पहुंचे. जिसके बाद अधिकारियों ने सीसीटीवी की जांच की. छात्र के आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस छात्र का मोबाइल कब्जे में लेकर जांच कर रही है.

उपनिदेशक अनूप कुमार ने बताया कि मंगलवार रात 10:00 बजे छात्र बाथरूम में गया था. सुबह सफाईकर्मी आया उसने दरवाजा काफी देर तक बंद देखकर दरवाजा खटखटाया. अंदर से कोई आवाज नहीं आने पर थाना राजघाट पुलिस को सूचना दी गई.

उन्होंने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था. दरवाजा खोलने पर देखा कि छात्र मृत अवस्था में अंदर था. छात्र की पहचान देवरिया जिला निवासी अनूप कुमार (18) के रूप में हुई है. छात्र 2019 से हॉस्टल में रह रहा था.