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16 दिन से लापता वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेंद्र का शव गोमती नदी के किनारे मिला, बागेश्वर में शोक की लहर, पुलिस आज करेगी खुलासा

बागेश्वर के सीनियर एडवोकेट धीरेंद्र का शव मिलने से सनसनी ( File photo )

बागेश्वर: पिछले कई दिनों से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता चल रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व नगरपालिका सभासद धीरेंद्र सिंह परिहार का शव मिलने की खबर से जिले में सनसनी फैल गई. नगर के बाहर थुणाई के समीप नदी किनारे शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई. शव मिलने की खबर से परिजनों, अधिवक्ताओं और स्थानीय लोगों में शोक का माहौल है.

16 दिन से लापता वकील धीरेंद्र का शव मिलने से सनसनी: जानकारी के अनुसार धीरेंद्र परिहार उम्र 35 बीते 17 अक्टूबर से लापता चल रहे थे. उनके अचानक गायब होने के बाद परिजन लगातार उनकी तलाश कर रहे थे. काफी खोजबीन के बाद भी उनका कोई पता नहीं चल पाया था. इसके बाद उनकी मां नंदी परिहार ने कोतवाली में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस से बेटे को जल्द तलाशने की गुहार लगाई थी.