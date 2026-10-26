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देहरादून में प्रॉपर्टी डीलर का मिला शव, निर्माणाधीन भवन की पांचवीं मंजिल से गिरने से मौत की आशंका

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat GFX )

देहरादून: सहस्रधारा रोड स्थित एटीएस हेवनली फुटहिल्स कॉलोनी के पास एक निर्माणाधीन भवन में प्रॉपर्टी डीलर का शव मिलने से हड़कंप मच गया. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि उसकी मौत पांचवीं मंजिल से नीचे गिरने के कारण मौत हुई है. हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों और परिस्थितियों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.

निर्माणाधीन भवन में मिला शव: सोमवार सुबह करीब 6 बजे पुलिस कंट्रोल रूम 112 के माध्यम से घटना की सूचना मिली थी. सूचना मिलने पर रायपुर थाना पुलिस और मयूर विहार चौकी पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल पर एक व्यक्ति चित अवस्था में पड़ा मिला. उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें थीं. साथ ही काफी रक्तस्राव हुआ था.