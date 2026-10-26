देहरादून में प्रॉपर्टी डीलर का मिला शव, निर्माणाधीन भवन की पांचवीं मंजिल से गिरने से मौत की आशंका
देहरादून में निर्माणाधीन भवन की पांचवीं मंजिल से गिरकर प्रॉपर्टी डीलर की मौत की आशंका, मौत से पहले कई लोगों को भेजे थे व्हाट्सएप मैसेज
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 26, 2026 at 7:46 PM IST
देहरादून: सहस्रधारा रोड स्थित एटीएस हेवनली फुटहिल्स कॉलोनी के पास एक निर्माणाधीन भवन में प्रॉपर्टी डीलर का शव मिलने से हड़कंप मच गया. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि उसकी मौत पांचवीं मंजिल से नीचे गिरने के कारण मौत हुई है. हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों और परिस्थितियों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.
निर्माणाधीन भवन में मिला शव: सोमवार सुबह करीब 6 बजे पुलिस कंट्रोल रूम 112 के माध्यम से घटना की सूचना मिली थी. सूचना मिलने पर रायपुर थाना पुलिस और मयूर विहार चौकी पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल पर एक व्यक्ति चित अवस्था में पड़ा मिला. उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें थीं. साथ ही काफी रक्तस्राव हुआ था.
पुलिस ने जांच के दौरान मृतक की पहचान पंजाब के फतेहगढ़ साहिब निवासी पंकज मित्तल (उम्र 52 वर्ष) के रूप में की. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के उच्चाधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया. फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए.
फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य: पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम समेत अन्य कार्रवाई में जुट गई है. पुलिस अधिकारियों की मानें तो मौत के कारणों का स्पष्ट पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद ही चल सकेगा.
मौत से पहले तड़के 2:18 बजे कई लोगों को भेजे व्हाट्सएप मैसेज: इस घटना के बीच मृतक के नाम से सामने आए कुछ व्हाट्सएप मैसेज भी चर्चाओं में हैं. उपलब्ध स्क्रीनशॉट के मुताबिक, घटना से पहले सोमवार तड़के करीब 2:18 बजे पंकज मित्तल के नाम से कई लोगों को संदेश भेजे गए थे.
इन मैसेज में मानसिक रूप से परेशान होने, आर्थिक नुकसान होने और कॉलोनी के एक बिल्डर पर गंभीर आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है. मैसेज में पंकज मित्तल ने एटीएस हेवनली फुटहिल्स कॉलोनी में रहने वाले पुनीत अग्रवाल को अपनी कथित परेशानियों के लिए जिम्मेदार ठहराया है.
मैसेज के मुतबाकि, उसने आरोप लगाया कि आर्थिक नुकसान और कथित अपमान के कारण वो पिछले कुछ महीनों से परेशान था. उसने संबंधित व्यक्ति पर पैसे वापस नहीं करने और उसके साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप भी लगाए हैं. ईटीवी भारत मैसेज से जुड़े स्क्रीनशॉट की पुष्टि नहीं करता है.
"निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरने से एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिली थी. जिसके बाद पुलिस एवं फॉरेसिंक टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया. साथ ही घटना के बारे में जानकारी जुटाई गई. व्यक्ति की पहचान पंकज मित्तल के रूप में हुई है. जो मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है."- वंदना वर्मा, सीओ डोईवाला
"वो पिछले डेढ़ साल से यहीं पर रहकर काम कर रहा था. मामले में उसके परिजनों की ओर से तहरीर दी गई है. जिसकी जांच की जा रही है. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."- वंदना वर्मा, सीओ डोईवाला
ये भी पढ़ें-