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श्रीगंगानगर में कार में मिला प्राइवेट बैंक के लोन मैनेजर का शव, दो दिन से था लापता

रायसिंहनगर निवासी 32 वर्षीय मैनेजर सोमवार दोपहर से लापता था. परिजनों को उसकी कार आइसक्रीम पार्लर के बाहर मिली.

Jawaharnagar Police Station, Sri Ganganagar
जवाहर नगर थाना, श्रीगंगानगर (ETV Bharat Sri Ganganagar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 10, 2026 at 1:43 PM IST

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श्रीगंगानगर: शहर में प्राइवेट बैंक के लोन मैनेजर का शव बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में कार के अंदर मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान मुकेश सुथार (32) पुत्र बलराम सुथार निवासी 42 एनपी, रायसिंहनगर के रूप में हुई है. मुकेश आईडीएफसी बैंक मीरा चौक शाखा, श्रीगंगानगर में लोन मैनेजर था. वह दो दिन से लापता था.

जवाहर नगर थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा. मुकेश सोमवार दोपहर से लापता था. परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा. इस दौरान उसका मोबाइल फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था.

कार में मिला लोन मैनेजर का शव (ETV Bharat Sri Ganganagar)

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एसएचओ ने कहा कि तलाश करते हुए परिजन बिहानी चिल्ड्रन्स एकेडमी स्कूल के पास आइसक्रीम पार्लर के पास पहुंचे, जहां बाहर खड़ी कार पर नजर पड़ी. इसे उन्होंने मुकेश की कार के रूप में पहचाना. कार काफी देर से एक स्थान पर खड़ी थी. परिजनों ने कार के अंदर देखने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजे नहीं खुले. बाद में शीशा तोड़कर देखा तो मुकेश का शव पड़ा मिला. घटना की सूचना मिलते ही जवाहर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. थाना अधिकारी ने बताया कि कार से शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं.

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BODY FOUND IN CAR IN SRI GANGANAGAR
MANAGER MISSING FOR TWO DAYS
FAMILY MEMBERS SEARCHED THE CAR
MOBILE ALSO SWITCHED OFF
BANK MANAGER BODY FOUND IN CAR

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